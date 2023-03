NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

GF Vip 7

La scelta di Martina Nasoni

Il ritorno di Martina Nasoni nella Casa del GF Vip 7 in qualità di ospite ha attirato l’attenzione del pubblico, specie perché nel programma ha ritrovato Daniele Dal Moro. Con lui al precedente reality aveva intrapreso una conoscenza, che non è però andata avanti fuori. Ci hanno provato ma non ha funzionato.

I due avevano comunque mantenuto un’amicizia, che sembra essersi parecchio arenata in queste settimana. Hanno avuto discussioni accese per svariati motivi, ma capiremo di più terminato il programma. Intanto sembra che Martina Nasoni abbia preso una posizione netta nei confronti di Daniele Dal Moro. Andando a sbirciare nel profilo dell’ex concorrente, infatti, in tanti hanno notato che ha smesso di seguire il veneto su Instagram.

Un gesto che potrebbe significare tante cose. Magari Martina Nasoni ha visto sia in Casa, che fuori, delle parole e dei gesti che non le sono piaciuti e per questo ne ha preso le distanze.

Se su questo non ha ancora fatto parole o dato spiegazioni, c’è da dire che Martina Nasoni è comunque intervenuta sui social e ci ha tenuto a ringraziare il pubblico per il supporto:

“Ci tenevo a fare queste storie per ringraziarvi per il supporto. Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro.

È stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto, soprattutto per le persone che ho incontrato e non vedo l’ora di rivedere. Per il momento non mi sento di fare nomi ma per non influenzare nulla perché il GF Vip non è terminato”.

Ha detto Martina Nasoni. Nessuna menzione precisa sui concorrenti, magari emergerà qualcosa nelle prossime settimane e nessun riferimento preciso su Daniele Dal Moro.