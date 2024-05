Un attore di Mare Fuori si è sposato a sorpresa! (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2024

Interprete del noto comandante di Mare Fuori, Carmine Recano è convolato a nozze con la sua fidanzata storica e madre dei suoi due figli. L’evento non era stato annunciato, quindi è stata una vera sorpresa. E i fan hanno riempito di auguri i social per dimostrare tutto l’affetto verso l’attore.

Le nozze di Carmine Recano di Mare Fuori con la sua Donatella

In tanti lo conoscono per il ruolo di Massimo Esposito in Mare Fuori, il comandante dell’IPM della nota serie TV. Ma Carmine Recano ha una lunghissima carriera nel mondo del cinema e della TV. Ha partecipato a tante fiction quali Sopravvissuti, La porta rossa, Capri, Provaci ancora prof! tanto per citarne alcune. E al cinema ha recitato in tantissime pellicole importanti come Le fate ignoranti, Napoli velata e La dea fortuna.

Sulla sua vita privata si è sempre saputo poco, o meglio che aveva una compagna e due figli. Ma lui non ha mai voluto parlarne molto ed esporre la sua famiglia ai riflettori. E infatti è stata una vera e propria sorpresa quando sono uscite le foto di oggi del suo matrimonio. Sì perché Carmine Recano è convolato a nozze con Donatella, la sua fidanzata storica e madre dei suoi due figli.

LEGGI ANCHE: Barbara d’Urso tornerà presto in TV

Non abbiamo informazioni sulla cerimonia e su dove sia avvenuta. Ci sono solo alcuni scatti fatti dagli invitati e condivisi sui social ripropositi proprio dalla moglie di Carmine nelle sue storie. Qui sotto abbiamo proprio una di queste foto:

Carmine e Donatella sono genitori di due splendidi figli: Gennaro e Mirea. Gennaro è nato a marzo 2020 mentre Mirea è nata nel 2022. Qualche informazione in più sulla vita privata della coppia si può avere guardo il profilo Instagram di lei.

Facciamo i nostri più sinceri auguri a Carmine Recano e a sua moglie Donatella per questo giorno importante. E ovviamente auguri anche ai due bambini, tutti insieme rappresentano una splendida famiglia.