Sarah Toscano pizzica un gruppo di ragazzi ballare la sua “Sexy Magica” e li riprende di nascosto (VIDEO)

Debora Parigi | 25 Maggio 2024

Amici 23

Grande successo per “Sexy Magica” di Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Il pezzo è ballato e cantanto in tutti locali con i sound perfetti per l’estate. Così è capitato che proprio ieri sera l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha assistito dalla sua stanza di hotel ad alcuni ragazzi che in un locale ballavano proprio la sua canzone.

Il video fatto da Sarah Toscano in cui alcuni ragazzi ballano sulle note di Sexy Magica

Non capita a tutti di ballare sulle note di una canzone e avere proprio il suo interprete a riprenderti mentre accade. È quello che è successo ad alcuni ragazzi presenti in un locale sul mare che sono stati ripresi a loro insaputa da Sarah Toscano.

La vincitrice di Amici 23 si sta trovando in tour in giro per l’Italia per i suoi instore. Proprio ieri si trovava in Romagna e ha soggiornato in un hotel vicino al mare prima di ripartire oggi per recarsi in provincia di Treviso. Così in serata ha beccato nel locale di fronte al suo terrazzo dell’albergo, un gruppo di ragazzi che si stavano divertendo sulle note della sua “Sexy Magica”.

La cantante ha ripreso la scena apprezzando il fatto che questo gruppo di ragazzi adorasse il suo pezzo e si divertisse nel ballarlo.

Loro completamente inconsapevoli che la proprietaria di quella canzone fosse sopra a riprenderli, sto morendo pic.twitter.com/krFNjqhagD — AMICI NEWS (@amicii_news) May 25, 2024

Dopo la fine di Amici 23, le classifiche sono un po’ cambiate riguardo gli ascolti. Ieri pomeriggio è stata infatti rilasciata la nuova classifica FIMI della settimana e nella Top 10 ci sono proprio due degli ex allievi di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Parliamo di Mida e di Petit, che hanno superato Sarah posizionandosi rispettivamente al nono e al decimo posto. La Toscano invece con il suo EP si è fermata in 12esima posizione.

Sarah sta intando continuando il suo tour degli instore. Come detto oggi è a Conegliano, in provincia di Treviso, domani invece sarà a Bologna. Il tour riprenderà il 1 giugno a Roma, il 2 a Napoli e il 4 a MIlano. Continuerà il 6 a Foggia, l’8 a Vigevano (sua città natale) e il 9 a Reggio Emilia. Le ultime date invece saranno il 15 giugno a Udine, il 16 a Civitanove Marche, il 17 a Bari per poi concludere il 7 luglio a Tito in provincia di Potenza.