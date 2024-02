Gaffe per Fiorello, che mostra per sbaglio il numero di telefono di Lorella Cuccarini in diretta

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Fiorello Lorella Cuccarini

Dopo averlo fatto con Alessia Marcuzzi, Fiorello ci è cascato di nuovo e ha mostrato per sbaglio il numero di telefono di Lorella Cuccarini. A poco è valso nasconderlo subito alla telecamera, perché chi c’è riuscito ha probabilmente salvato il numero della nota prof di Amici.

La gaffe di Fiorello con Lorella Cuccarini

Forse non tutti se ne sono accorti, ma in una puntata di Viva Rai2 andata in onda una settimana prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2024, Fiorello è stato protagonista di una gaffe che ha probabilmente provocato qualche guaio a Lorella Cuccarini.

Come vediamo in molte puntate, il conduttore si diverte a videochiamare la mattina presto vari personaggi del mondo dello spettacolo anche per vedere le facce che hanno a quell’ora. In vista di Sanremo, Fiorello decise di videochiamare le altre co-concuttrici del Festival. E in una puntata toccò a Lorella Cuccarini.

Il problema fu che nel fare questa videochiamata, il conduttore di Viva Rai2 girò il cellulare verso la telecamera per mostrare che stava chiamando Lorella Cuccarini. E quindi tutti poterono vedere il numero di telefono della showgirl. Ad accorgersi subito della gaffe fu il collega Fabrizio Biggio che fece subito voltare il cellulare.

Con un po’ di imbarazzo, la puntata andò avanti e sul sito di Raiplay il video è stato pubblicato con l’immagine del numero oscurata. Tuttavia, chi guardava la puntata in diretta, per qualche istante ha visto il numero. È possibile che qualcuno sia riuscito a salvarlo, ma non abbiamo avuto notizie di telefonate sconosciute alla Cuccarini.

La stessa gaffe era avvenuta in passato con Alessia Marcuzzi. Quella volta, però, il suo numero rimase a lungo sullo schermo, poiché se ne erano accorti troppo tardi. La showgirl, in quel caso, ricevette tantissimi messaggi e chiamate. Molte erano di fan e finì anche nella chat di un addio al celibato. Lei la prese alla fine molto sportivamente e cambiò semplicemente il suo numero di cellulare.