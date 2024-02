Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2024

Amici 23

Abbiamo le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 18 febbraio 2024

Le anticipazioni Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 18 febbraio su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTv.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo Angelina Mango, Annalisa, Maninni, i The Kolors e Irama, entrambi reduci da Sanremo 2024. La gara di canto è stata giudicata da Ornella Vanoni. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Marcello Sacchetta.

Viene anche rivelato che la prossima settimana sarà ospite Alessandra Amoroso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con le cover

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 18 febbraio 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Martina

Nahaze , Sarah e Lil Jolie

, e Midda e Kia

e Holden e Malia

e Ayle

Due allievi subito dopo si esibiscono di nuovo e ricevono la maglia del Serale.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

Gara inediti ad Amici 23

Ad Amici 23 nella puntata del 18 febbraio 2024 si è anche tenuta la gara inediti tra Holden, Mida e Martina.

A vincere è stato Holden nonostante si sia scordato il testo del suo inedito “Solo stanotte“.

Il premio è un’esibizione al Red Valley Festival.

Ma andiamo avanti con tutte le altre anticipazioni e gli altri spoiler…

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Lucia si è esibita mentre cantava Angelina

si è esibita mentre cantava Marisol si è esibita mentre cantava Irama

si è esibita mentre cantava Sofia si è esibita mentre cantavano i The Kolors

si è esibita mentre cantavano i Kumo si è esibito mentre cantavano i The Kolors

si è esibito mentre cantavano i Nicholas e Giovanni: il primo si è esibito mentre cantava Maninni e il secondo Annalisa

Successivamente un’allieva si esibisce ancora e ottiene la maglia per il Serale.

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 18 febbraio non terminano qui…

Tre allievi accedono al Serale di Amici 23

Stando agli spoiler e alle anticipazioni di Amici 23 sappiamo che accedono al Serale anche Martina, Holden e Marisol.

Rudy ha fatto scendere Holden a centro studio per fargli cantare “Nuvola“. Dopo avergli fatto i complimenti gli ha dato la maglia del Serale.

La Celentano fa ballare a Marisol una vecchia coreografia e alla fine le consegna l’attesa maglia. Poi Martina canta “Symphony” e riceve la maglia.

Alla fine si conquista l’approvazione e la maglia per il Serale.

Passiamo alla sospensione di due maglie…

Due maglie sospese Amici 23

Purtroppo nella puntata di Amici 23 del 18 febbraio 2024 vediamo, secondo le anticipazioni,

Raimondo Todaro decide di sospendere le maglie ai suoi due allievi.

Dopo averli visti entrambi all’ultimo posto in classifica deve capire cosa fare con loro.

Passiamo alla gara di improvvisazione…

Gara di improvvisazione

Sappiamo che la gara di improvvisazione ad Amici 23 è stata affrontata da Dustin, Kumo e Giovanni. A giudicare è stato Kristian Cellini.

Il tema era la seduzione. Dustin e Kumo hanno ballato con Giulia Pauselli, mentre Giovanni con Francesca.

A vincere è stato Dustin.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 18 febbraio 2024. Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 18 febbraio 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Mida non supera il compito che gli è stato assegnato. Le barre non sono piaciute alla Pettinelli . Il cantante spiega che le parole sono rivolte a una persona con cui vorrebbe un futuro ma ora appartiene al passato;

non supera il compito che gli è stato assegnato. Le barre non sono piaciute alla . Il cantante spiega che le parole sono rivolte a una persona con cui vorrebbe un futuro ma ora appartiene al passato; Lucia supera a pieni voti il compito che ha ricevuto in settimana

supera a pieni voti il compito che ha ricevuto in settimana Nahaze non è piaciuta a Rudy sulle note di “Cobra” perché si aspettava di più. Le chiede chi ha scelto il brano.

Litigi tra professori e gossip

Nella puntata del 18 febbraio 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sulle barre scritte da Mida . La maestra sostiene siano ripetitive, mentre il professore afferma che lui ha usato belle parole in un mondo in cui i cantanti toccano brutti argomenti;

e sulle barre scritte da . La maestra sostiene siano ripetitive, mentre il professore afferma che lui ha usato belle parole in un mondo in cui i cantanti toccano brutti argomenti; Dopo aver ricevuto la maglia Martina ha detto di aver promesso a Gaia che avrebbe fatto il suo balletto. Maria fa scendere anche Holden e Marisol .

ha detto di aver promesso a che avrebbe fatto il suo balletto. fa scendere anche e . Gli ospiti sono tutti ex allievi di Amici e dicono che è molto bello essere tornati

sono tutti e dicono che è molto bello essere tornati Alessandra Amoroso manda un video saluto in cui garantisce la sua presenza nella prossima registrazione. Oggi voleva tornare dalla nipotina.

manda un video saluto in cui garantisce la sua presenza nella prossima registrazione. Oggi voleva tornare dalla nipotina. Ornella Vanoni fa i complimenti ad Angelina nonostante la giovane età. Maria De Filippi dice una frase simile a “ha bruciato molte tappe“.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata venerdì 16 febbraio 2024 andrà in onda domenica 18 febbraio 2024.