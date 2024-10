Non tutti ricordano che diversi anni fa, quando c’era ancora Barbara d’Urso alla conduzione del Grande Fratello, Maria De Filippi entrò nella casa per fare una sorpresa ai concorrenti.

Maria De Filippi nella casa del Grande Fratello

Sono ormai trascorsi quasi 25 anni dalla primissima edizione del Grande Fratello e nel corso degli anni sono stati centinaia i concorrenti che hanno varcato la porta rossa. Ad arrivare all’interno del programma sono stati anche diversi ospiti e non tutti forse ricordano che anni fa anche Maria De Filippi è entrata nella casa più spiata d’Italia. La celebre e amata conduttrice infatti prese parte a una delle puntate del reality show, all’epoca ancora condotto da Barbara d’Urso. Proprio in queste ore sui social è tornato virale il video del momento, che di certo sta già facendo discutere. Nella clip vediamo la presentatrice partenopea annunciare l’arrivo della sua collega, affermando con entusiasmo:

“Sono molto felice di averla qui nella mia trasmissione perché sono una sua fan scatenata, lei lo sa. Ha una missione molto particolare questa sera”.

Poco dopo ad apparire nella suite del Grande Fratello è proprio Maria De Filippi, che salutando Barbara d’Urso dichiara: “Sono una fan del Grande Fratello, da sempre. Stasera mi fa strano star qui. Convivo con la telecamera, ma non in questo modo e quindi mi fa impressione”. Pronta la replica della conduttrice, che aggiunge: “Sai che puoi essere ripresa dappertutto. Non sai da dove ti stiamo guardando. Fai come se fossi nella suite tua, il frigo è pieno”.

non maria nella casa del grande fratello condotto da barbara d'urso che momento storico aiuto impensabile al giorno d'oggi visto gli attuali rapporti akdjdjdpic.twitter.com/EHds8SxiOw — sasi🪁 (@p0liedrico) October 10, 2024

Di certo non tutti ricordavano l’arrivo della De Filippi al Grande Fratello e naturalmente il video sta facendo il giro del web. Solo qualche anno fa invece è stata Barbara d’Urso, poco prima di dire addio a Mediaset, a ricambiare il favore, quando è arrivata come ospite a C’è Posta Per Te.