L’inviato de La Volta Buona ha intervistato rapidamente Barbara d’Urso durante la scorsa puntata di Ballando con le Stelle e ha gelato la conduttrice con una domanda su suo vecchio programma Mediaset.

Barbara d’Urso gelata da una domanda de La Volta Buona

Nella scorsa puntata, Ballando con le Stelle ha avuto una ballerina per una notte d’eccezione: a scendere in pista per raccogliere il tesoretto da destinare ad una (o due) delle coppie in gara è stata Barbara d’Urso.

La conduttrice era da tempo che non si vedeva in TV e ha scelto il programma di Milly Carlucci, che aveva provato a corteggiarla già in passato ma senza successo, per ripresentarsi davanti al pubblico.

A La Volta Buona, questo pomeriggio, si è parlato della trasmissione e ovviamente anche della presenza della d’Urso. Addirittura Domenico Marocchi, inviato per Caterina Balivo, è riuscito l’altra sera a fare qualche domanda a Barbara, nel dietro le quinte.

Dopo aver saputo che l’ex conduttrice Mediaset ha sempre visto il programma di Rai 1, Marocchi ha sganciato una domanda un po’ più impertinente, citando una vecchia e sfortunata trasmissione di Canale 5, guidata proprio da lei:

“[Guardavi Ballando] anche quando c’era Baila?“

Ha chiesto l’inviato de La Volta Buona a Barbara d’Urso. A quella domanda, la conduttrice ha cambiato espressione e si è gelata per un attimo, per poi chiudere la questione serenamente, rispondendo:

“E va beh, che c’entra, quello… erano altri tempi.“

Per chi non ricorda, Baila! era un talent show di ballo di Mediaset condotto da Barbara d’Urso, simile per format proprio a Ballando con le Stelle. Per questo motivo, nell’estate del 2011, Milly Carlucci, supportata da Rai e poi anche da BBC, che detiene i diritti della versione originale di Ballando, Strictly Come Dancing, fece causa a Mediaset, vincendo.

Baila! poi, nell’autunno, andò in onda ugualmente, ma con tutta una serie di modifiche per rispettare la sentenza. Il programma, però, fu un flop e Mediaset fu costretto a chiuderlo anticipatamente.