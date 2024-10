Si inizia a parlare di Pechino Express 2025 e in queste ore sono arrivate alcune prime indiscrezioni. Stando alle voci di corridoio, due ex Vippone faranno parte del cast della nuova edizione.

Due ex Vippone a Pechino Express 2025

Si iniziano a scaldare i motori per Pechino Express 2025. La nuova edizione del celebre adventure game andrà in onda su Sky tra diversi mesi, tuttavia in queste settimane gli autori sono alla ricerca del cast perfetto. Prossimamente infatti inizieranno le registrazioni ufficiali del programma e anche stavolta ne vedremo di belle. A oggi però non sappiamo ancora quali saranno i paesi che gli esploratori visiteranno e solo nei mesi a venire ne sapremo di più in merito. Pare tuttavia certa la riconferma di Costantino Della Gherardesca alla conduzione della trasmissione e come al solito non mancheranno le emozioni e i colpi di scena.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore in rete si è iniziato a parlare della nuova edizione del programma e sono così emerse alcune voci di corridoio che stanno già facendo discutere il web. Stando a quanto ha rivelato Deianira Marzano infatti pare che a far parte del cast dell’adventure game siano anche due ex Vippone del Grande Fratello Vip. Ma di chi stiamo parlando? L’esperta di gossip risponde anche a questo.

Secondo Deianira, a partecipare a Pechino Express 2025 saranno nientemeno che Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Le due, che si sono conosciute nella casa del GF Vip 7, starebbero dunque per partire insieme per questa nuova avventura e in molti si chiedono già cosa succederà.

Attualmente però la produzione dell’adventure game non ha ancora confermato i pettegolezzi emersi e dunque vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze. Solo nelle prossime settimane infatti sapremo con certezza da chi sarà composto il cast della nuova edizione, già attesissima dal pubblico.