La ‘furia mariana’ si scaglia contro Aurora: “Stufa! Non fai altro che fare certe cose”

NEWS

Debora Parigi | 14 Settembre 2023

Uomini e donne

A Uomini e donne Maria De Filippi sbrocca contro Aurora Tropea

La punatata di questo pomeriggio, giovedì 14 settembre, di Uomini e donne è iniziata subito con un’accesissima discussione del Trono Over. A essere coinvolte sono state Gemma Galgani e Aurora Tropea e ha visto intervenire alla fine anche Maria De Filippi molto scocciata.

Tutto è partito da una storia coindivisa sui social da Aurora molto offensiva nei confronti di Gemma. La dama di Torino ne aveva già parlato nella puntata precedente e oggi ha portato le prove che ha fatto vedere a Gianni Sperti. Aurora ha negato totalmente di aver fatto una cosa del genere, ma le prove dimostravano il contrario e lo ha constatato anche la conduttrice.

La Tropea si è davvero arrabbiata, continuando a negare di aver condiviso quella storia. Ha accusato la Galgani di diffamazione e ha minacciato denunce. Ha cercato l’aiuto della conduttrice, ma a sorpresa Maria De Filippi ha sbottato. Si è arrabbiata tantissimo dicendo che lei per prima non è interessata a stare un quarto d’ora a parlare di queste stupidaggini. “Pensa quanto sono stufa io!”, ha detto la conduttrice. E quando Aurora le ha chiesto perché permette che se ne parli, la conduttrice è diventata una furia: “Perché non fai altro che fare queste cose”.

La prima ira Mariana non si scorda mai #UominieDonne pic.twitter.com/qOHT4aHp8n — AMICI NEWS (@amicii_news) September 14, 2023

La De Filippi ha avuto da ridire sia su Aurora che su Gemma poiché di queste vicende, che avvengono sui social, decidono di parlarne davanti alle telecamere invece che faccia a faccia in privato. Maria ha anche invitato la Tropea a parlare con uno dei suoi assistenti che le facesse capire quello che aveva conbinato. Lei alla fine è uscita e, molto arrabbiata, ha chiamato Gianni Sperti “scimmione”.

Vi avvertiamo già che le discussioni a Uomini e donne che coinvolgono Aurora non finiscono qui. Nelle prossime puntante, infatti, vedremo anche altro tra cui uno scontro davvero molto infuocato con Gianni Sperti. Molto più forte di quello che abbiamo visto ieri.