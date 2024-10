Andiamo a scoprire la divertente reazione di Ilan Muccino al risultato della sfida di Senza Cri ad Amici 24. Tutti i dettagli.

La reazione di Ilan ad Amici 24

Nella puntata di oggi di Amici 24 abbiamo assistito alla sfida di Senza Cri, la quale è finita a rischio eliminazione a seguito della classifica della gara tenutasi la scorsa settimana. L’allieva si è confrontata con Lorenzo, un ragazzo che aveva già incontrato ai casting. Entrambi eseguono un loro inedito e la giudice fa i suoi complimenti a uno e all’altra.

Alla fine, però, sceglie di far tenere il banco a Senza Cri perché la ritiene più preparata e pronta ad affrontare un eventuale Serale e la carriera fuori dalla scuola. Tuttavia, Rudy Zerbi ha voluto complimentarsi con Lorenzo e gli ha detto di continuare a studiare canto. Lo sfidante però lavora tutto il giorno in un bar ed è difficile per lui trovare il tempo materiale.

Fatto sta che, a quanto pare, Ilan Muccino si è sentito così sollevato per la vittoria di Senza Cri che ha combinato un danno. Il cantante di Amici 24, infatti, ha dato una testata sul banco per scaricare la tensione e ha rovesciato la bottiglietta d’acqua, che gli è finita addosso. Un momento molto divertente per tutti.

La puntata è poi andata avanti con la programmazione consueta. Vi ricordiamo che per recuperare il pomeridiano di oggi, così come quelli passati e futuri, dovrete accedere alle piattaforme streaming WittyTV o Mediaset Infinity.