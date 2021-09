Maria De Filippi celebra un matrimonio

Maria De Filippi

Giornata di festeggiamenti ieri tra i membri dello staff di Maria De Filippi. Un collaboratore (non ne conosciamo il ruolo preciso) ha sposato il suo compagno. Ma c’è una sorpresa. Perché a celebrare le nozze è stata proprio la presentatrice. Il fatto ha ovviamente attirato l’attenzione dei fan, che ne hanno a lungo parlato sui social in queste ore.

Come possiamo vedere da video e immagini spuntati tra Instagram e Twitter, il matrimonio è stato celebrato nella serata di ieri in spiaggia. Un’atmosfera davvero romantica per i due ragazzi e per tutti i presenti. Ma ecco la foto dove spunta proprio Maria con la fascia….

MA MARIA CHE CELEBRA MATRIMONI pic.twitter.com/ABX954eVuf — mat (@divanomat) September 10, 2021

Presente alle nozze, come vediamo da alcune foto e video sui social, non solo la De Filippi che ne ha celebrato l’unione tra i due sposi. Sono tanti i volti noti che hanno raccontato quanto stava succedendo in quel momento.

Foto Instagram – Raffaella Mennoia

Sbirciando qua e là abbiamo trovato anche Raffaella Mennoia e Giordana Angi. L’autrice ha pubblicato un selfie proprio in compagnia di Maria De Filippi. Mentre la cantante di Aprilia ha intonato uno dei suoi ultimi successi, Siccome sei, la colonna sonora perfetta per festeggiare al meglio questo splendido giorno. Ecco un video…

Dalle storie di Raffaella Mennoia, abbiamo visto non solo la presenza di Maria De Filippi e Giordana Angi, ma abbiamo scoperto anche i nomi dei due neo sposi, Bruno e Alessandro.

A pochi giorni dall’inizio di Amici e Uomini e Donne, lo staff di Maria De Filippi ha avuto da festeggiare uno dei suoi membri, unitosi in matrimonio con il proprio compagno. Un modo davvero speciale per iniziare al meglio la nuova stagione televisiva.

A Bruno e Alessandro Novella 2000 e Novella2000.it ci tiene a fare i migliori auguri per una lunga vita insieme!