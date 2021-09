Serena Rossi ‘snobbata’ da Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck al loro arrivo a Venezia per il Festival del Cinema hanno mandato tutti in visibilio e attirato non poco l’attenzione pubblica. Una presenza attesissima la loro, che ha creato anche un momento un po’ imbarazzante. Cosa è successo? La madrina dell’evento, Serena Rossi mentre passava sul red carpet e scambiava quattro chiacchiere con i presenti, ci ha tenuto ad andare a salutare la cantante.

Come mostrano i video postato in rete, da Very Inutil People ad altri utenti, Jennifer Lopez ha si inizialmente salutato Serena Rossi, ma poco dopo l’ha ‘snobbata’ nel momento in cui si è avvicinato il suo fidanzato Ben Affleck. Proprio l’attrice italiana si è sentita fuori posto e si è così allontanata sentendosi un po’ di troppo.

Ecco il breve filmato che ha immortalato il momento di cui vi stiamo parlando…

urlando per questo video, Serena Rossi è un po’ tutti noi.#Venezia78 pic.twitter.com/FJEXMOYO9I — auro| baci stellari (@darveyfeels_) September 10, 2021

Ovviamente quanto accaduto è diventato motivo di dibattito anche sui social. Il gesto di Jennifer Lopez ha scatenato una polemica tra gli utenti del web, che hanno trovato poco carino il suo atteggiamento. Molti fan hanno dato contro sia alla cantante che all’attore. Questi sono solo alcuni dei commenti riportati da Gossip e TV: “Cioè JLo l’ha snobbata. Serena sei stupenda”, tra i tanti pensieri. E c’è chi ha aggiunto:

“Sarà anche Jennifer Lopez, ma sei ospite di un evento, quella che si è presentata è la madrina della serata, prestale un po’ di attenzione. E a prescindere da ciò, è stato proprio sgradevole notare come la Lopez abbia immediatamente squadrato dalla testa ai piedi Serena Rossi. Che gran caduta di stile”

E ancora: “Lopez e Affleck in piena cotta adolescenziale, che non riescono a staccarsi neanche quel minimo per scambiare due parole di cortesia con la madrina della serata. Sono imbarazzanti”.

Insomma Jennifer Lopez, così come Ben Affleck, hanno attirato a sé una marea di critiche. E voi che ne pensate di quanto successo?

