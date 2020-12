1 Ospite al Grande Fratello Vip 5, Maria De Filippi svela di non aver provato simpatia per Tommaso Zorzi all’inizio: la rivelazione della conduttrice

Siamo nel pieno della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e ospite speciale della nuova diretta è stata Maria De Filippi! La conduttrice è arrivata in casa tramite un collegamento per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, che solo qualche giorno fa ha ammesso di desiderare un incontro con la presentatrice. Queste le sue parole a riguardo:

“Io mi sentirei male. Per Maria ti giuro che farei proprio lo stagista, le farei le fotocopie”.

Per questo motivo Maria De Filippi ha deciso di fare una bellissima sorpresa a Zorzi, ma quando Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la conduttrice, quest’ultima ha fatto una rivelazione inedita. La presentatrice infatti ha ammesso di non aver provato simpatia per Tommaso inizialmente, ma di essersi ricreduta successivamente. Queste le parole di Maria in merito:

“Secondo me lui all’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi seguendo il Grande Fratello ho iniziato a guardare altri aspetti. Spesso quando ti collegavi o parlavano gli altri, io vedevo i suoi occhi andare a destra e a sinistra, e mi sembrava a volte persino impaurito e ho iniziato a guardarlo in maniera diversa”.

Poco dopo Maria De Filippi ha avuto modo di chiacchierare proprio con Tommaso Zorzi, che emozionato ha dovuto realmente fare delle fotocopie per la conduttrice! A seguito della divertente scenetta, la presentatrice ha speso delle bellissime parole per il blogger, che nel mentre è rimasto ad ascoltare incredulo e senza parole.