1 Cecilia Capriotti ha chiesto agli autori del Grande Fratello Vip di incontrare Maria De Filippi: ecco la richiesta dell’attrice e le sue parole

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 ad entrare in casa come nuova concorrente del reality è stata Cecilia Capriotti. L’attrice in poche ore ha già conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia, la sua spontaneità e i suoi modi di fare, e certamente nelle prossime settimane potrebbe del tutto stupirci. Nel mentre la Capriotti dopo aver parlato di Elisabetta Gregoraci, e dopo aver svelato un retroscena su Pamela Prati e Mark Caltagirone, adesso è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Ma scopriamo cosa è accaduto. Come è ben noto i Vipponi prima di entrare in casa forniscono agli autori una serie di nomi di parenti e amici dai quale ricevere delle sorprese nel corso del loro percorso.

Cecilia Capriotti così, chiacchierando con Tommaso Zorzi, ha svelato di aver fatto il nome di Maria De Filippi! L’attrice infatti, che non ha mai conosciuto la conduttrice, vorrebbe finalmente incontrarla, e per questo ha fatto richiesta agli autori del Grande Fratello Vip 5 di ricevere una sorpresa da lei. A quel punto la Capriotti ha affermato:

“Io non l’ho mai conosciuta, morirei. Nella vita non può non conoscere noi. E poi anche Celentano”.

Anche Tommaso Zorzi, condividendo le parole di Cecilia Capriotti, ha aggiunto che per Maria De Filippi farebbe addirittura lo stagista! Queste le simpatiche dichiarazioni del blogger:

“Io mi sentirei male. Per Maria ti giuro che farei proprio lo stagista, le farei le fotocopie”.

Cecilia Capriotti ha inserito nel foglio delle sorprese Maria De Filippi perché non l’ha mai conosciuta: “nella vita non può non conoscere noi” pic.twitter.com/tk45rzNPGv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 19, 2020

Cosa accadrà dunque? Gli autori del Grande Fratello Vip 5 e Maria De Filippi accoglieranno la simpatica richiesta di Cecilia Capriotti? Non resta che attendere per scoprirlo.