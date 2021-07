1 L’omaggio a Michele Merlo

Amici 21 è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5 per la stagione 2021/2022. L’inizio è previsto per il pomeriggio del 18 settembre. E proprio nel corso della prima puntata Maria De Filippi pare sia intenzionata a rendere omaggio a Michele Merlo, ex alunno della scuola scomparso il 6 giugno 2021 per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

A dare la notizia è Amedeo Venza, riportata anche da Blasting News, che fa sapere come vivremo un momento davvero commovente durante il primo appuntamento della nuova stagione.

Ancora non è ben chiaro cosa succederà, perché non è stato rivelato, ma si tratterà di un momento molto toccante da quanto trapela. Puntata che servirà per la formazione della nuova classe di Amici 21. E chissà che in questo omaggio non possano essere coinvolti anche gli allievi che concorrono per il banco. Staremo a vedere. Intanto già alcuni artisti grazie alla ripresa dei concerti hanno ricordato Michele Merlo. Pensiamo per esempio a Emma Marrone durante due date del suo tour: la prima in cui lo incoraggiava a non mollare e l’altra per salutarlo con un brano che proprio Michele cantò ad Amici. Ma anche Aka7even sul palco di Battiti Live ha espresso un bel pensiero a Michele Merlo dedicandogli Mi Manchi, canzone che proprio il cantautore ha confidato che avrebbe voluto scrivere.

Ovviamente non vi è alcuna ufficialità da parte della trasmissione riguardo questa indiscrezione, ma siamo certi che Maria De Filippi farà qualcosa pre ricordare Michele Merlo, che ha conosciuto e apprezzato ad Amici e dopo il talent.