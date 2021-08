Maria De Filippi rivela di chi è più orgogliosa tra i ragazzi di Amici

1 Amici, di chi è orgogliosa Maria De Filippi?

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù e ha parlato delle sue vacanze e non solo. Al momento, infatti, si trova in Sardegna a godersi il relax con la sua famiglia. Queste le parole riportate anche dal sito Blogtivvu:

Sì, amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa. Certo, ancora di più coccolo le persone che fanno parte della mia vita: soprattutto mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele. Nei confronti di Maurizio il mio “spirito di protezione” lo manifesto in un modo particolare: obbligandolo alla dieta.

A Maria De Filippi, però, è stata posta anche una domanda che sarebbe potuta rivelarsi un po’ scomoda. Chi l’ha intervistata, infatti, le ha chiesto: “Quali sono i personaggi che lei è più orgogliosa di avere lanciato?“. Questa la sua risposta molto imparziale:

Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita.

Fatto sta che Maria De Filippi, per quanto riguarda l’ultimo anno di Amici, dovrà sicuramente essere orgogliosa di Giulia Stabile. La giovane ballerina, infatti, è entrata nella squadra di danzatori professionisti del talent e comparirà anche in Tu si que vales. Andiamo, quindi, a scoprire che ruolo avrà in particolare in quest’ultima trasmissione. Se siete interessati continuate a leggere…