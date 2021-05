Maria De Filippi rimprovera uno storico cavaliere del trono over (ANTICIPAZIONI)

1 Maria De Filippi contro Armando

Questo fine settimana ci sono state due nuove registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Nella registrazione di sabato 1 maggio ha fatto ritorno nel parterre Armando Incarnato. Il cavaliere si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto infuriare la stessa Maria De Filippi. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Sono entrate le tre donne che Armando stava sentendo e una di queste, Patty, ha raccontato che, prima della pausa di lui, si erano visti e si erano baciati per circa 15 minuti. Poi però lui le aveva chiesto di non dire nulla alla redazione poiché doveva ancora vedersi con le altre due dame. Così è entrato in studio Armando che ha smentito tutte le parole della signora. Ha detto che non c’era stato nessun bacio e ha attaccato fortemente Patty a livello personale, sviando il discorso. Anche Ida è intervenuta ricordando che all’epoca anche a lei chiese di non dire nulla.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, molto arrabbiata con lui e credendo a Patty. Gli ha detto di conoscerlo molto bene, sia lei che i suoi collaboratori, e di sapere qual è il suo modus operandi. Quindi sa che a volte dice bugie. Così alla fine Armando, a domanda diretta della conduttrice, ha detto che non c’era stato solo un bacio, ma anche altro. Ha però aggiunto di non capire perché Patty si comporti così dato che non si vedono da più di tre settimane e perché l’ultima volta non avesse detto nulla.

Armando Incarnato, però, ha iniziato a fare insinuazioni sulla vita privata e lavorativa di Patty. E così Maria De Filippi è intervenuta di nuovo dicendogli che, quando viene scoperto, non può e non deve vendicarsi e attaccare per sviare tutto. Si deve invece prendere le sue responsabilità. Dopo tutto questo Jessica ha deciso di andare via, mentre Pamela è rimasta, basandosi sul modo in cui Armando si comporta con lei. Gianni ha quindi attaccato la dama, ma lei ha confermato la sua decisione.

Vediamo cos’altro è successo nella registrazione…