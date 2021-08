1 Maria De Filippi parla degli studenti di Amici

Maria De Filippi è ormai da anni conduttrice di alcuni tra i più importanti programmi Mediaset. Uno di questi è sicuramente Amici, talent capace di rinnovarsi e di attirare sempre nuovi talenti ogni anno. Da qui, infatti, sono usciti quelli che oggi sono grandi nomi della musica italiana, tra tutti per esempio possiamo citare Emma Marrone o Alessandra Amoroso. Ma anche Stefano De Martino o Andreas Muller, tra i ballerini. Fatto sta che durante un’intervista con TVMia, come riporta anche il sito Gossip e TV, la presentatrice ha rivelato dei retroscena.

Maria, infatti, ha rivelato quello che dice ogni anno ai nuovi studenti per proteggerli. Non vuole, infatti, che l’esperienza televisiva e l’emozione di trovarsi di fronte a una telecamera li bruci troppo presto. Insomma, non vuole che si facciano distrarre dal loro percorso. Ecco, quindi, cos’ha affermato:

Apparire in TV può creare confusione nella mente di un ragazzo e io cerco di proteggerli, soprattutto dalle conseguenze della notorietà improvvisa. Ed è giusto che io dia un po’ di spiegazioni e protezione a chi si sente confuso.

Maria De Filippi, quindi, dà delle dritte su come gestire la loro nuova potenziale vita in vista del successo. In seguito, poi, ha anche raccontato come ci si sente e essere una delle più grandi talent scout degli ultimi anni:

Non lo sono. Io ho semplicemente avuto la fortuna di poter fare trasmissioni come Amici che durano da tanto tempo. E credo sia normale che in tutto questo tempo nel programma si siano susseguiti ragazzi con un grande talento poi riconosciuto.

Maria De Filippi dimostra ancora una volta di possedere grande umiltà. Inoltre, poco tempo fa, ha rilasciato un’altra intervista nella quale spiegava di chi, tra gli ex alunni, è più orgogliosa. Per scoprire la sua risposta continuate a leggere…