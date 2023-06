NEWS

Andrea Sanna | 15 Giugno 2023

Maria de Filippi

In Sardegna arriva Maria De Filippi

Ieri Maria De Filippi, così come tanti volti del mondo dello spettacolo e non ha assistito al funerale di Silvio Berlusconi. La presentatrice si è mostrata vicina alla famiglia dell’ex Premier e agli amici Pier Silvio e Silvia Toffanin, che solo pochi mesi fa l’hanno supportata a seguito della scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

Oggi, a meno di 24 ore dall’ultimo saluto a Berlusconi, la conduttrice Maria De Filippi è tornata subito a lavoro. Così avrebbe voluto il Presidente e fondatore di Mediaset e così ha anche richiesto Pier Silvio Berlusconi subito dopo le esequie. L’amministratore delegato dell’azienda del Biscione, infatti, ha voluto incontrare tutti i dipendenti che lavorano per Mediaset. Ci ha tenuto a ringraziarli per l’estremo affetto e vicinanza ricevuti:

“Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita” ha detto Pier Silvio Berlusconi, visibilmente commosso. E Maria De Filippi non se l’è fatto ripetere due volte, da stacanovista qual è. La conduttrice è tornata al lavoro pronta per la nuova edizione del programma di successo, Temptation Island.

Maria, come mostrato dallo scatto esclusivo del Corriere della Sera, ha raggiunto la Sardegna, dove è in fase di preparazione la nuova edizione di Temptation Island. La trasmissione, che tornerà su Canale 5 dopo un anno di stop, andrà in onda a fine giugno e ci terrà compagnia per alcune settimane. Alla conduzione ritroveremo ancora una volta Filippo Bisciglia.

Nelle immagini riportate dal quotidiano (che potete vedere trovare cliccando qui) Maria De Filippi si rilassa in spiaggia insieme al bull terrier Stafforddshire Saki della sua storica collaboratrice Raffaella Mennoia (nonché curatrice anche di Temptation Island) e Alessio Sakara.

A fare da sfondo a queste giornate lavorative lo splendido mare della Sardegna. Chissà cosa staranno preparando Maria De Filippi e i suoi assistenti.