Uomini e donne, annunciata la data di inizio della nuova stagione e quando partiranno le registrazioni

Debora Parigi | 15 Giugno 2023

Quando ritorna Uomini e donne in TV? Ecco la conferma

Gli orfani dei programmi di Maria De Filippi non devranno attendere ancora molto per immergersi di nuovo nelle storie d’amore. Il 26 giugno, infatti, tornerà in onda Temptation Island, dopo la pausa dello scorso anno. Ma, se qualcuno pensa di vedere almeno una coppia di Uomini e donne, resterà deluso. Non sono infatti previsti protagonisti vip questa volta. E a proposito del dating show, finito da meno di un mese, si parla già della prossima stagione. I fan si chiedono quando ricominceranno le registrazioni, quando andrà in onda la prima puntata e se ci sarà qualche cambiamento.

Intanto le ipotesi sulla possibilità di dividere ancora una volta i troni (puntate solo Classico e puntate solo Over) come era una volta si fanno sempre più insistenti. Parrebbe che la redazione ci stia davvero pensando a non avere più la formula vista. Anche se, dobbiamo dirlo, andava molto bene visto che si creavano anche delle dinamiche tra i giovani e i meno giovani.

Una conferma però adesso l’abbiamo e ce l’ha data Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Possiamo annunciarvi che la prima registrazione per la nuova stagione di Uomini e donne è fissata per l’ultima settimana di agosto. Come quindi accaduto negli scorsi anni, verso la fine dell’estate i protagonisiti dell’Over e del Classico torneranno negli studi Elios per registrare. Quindi alla fine di agosto sapremo anche chi saranno i nuovi tronisti. Ovviamente da annunciare ancora il giorno esatto di registrazione.

Ma non finisce qui, perché abbiamo anche la data di inizio della messa in onda del programma. Si tratta di lunedì 18 settembre. Quindi dopo la metà di settembre vedremo quello che è stato registrato a fine agosto. E tolta anche l’emergenza Covid non avremo sicuramente più le mascherine (già tolte alla fine della scorsa stagione), ma non dovrebbero più esserci nemmeno i divisori. E magari speriamo che anche lo studio torni alle origini, con il pubblico più numeroso e vicino.