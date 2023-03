NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2023

Oggi è andata in onda la prima puntata di Amici dopo la morte di Costanzo. Maria De Filippi trattiene le lacrime dopo l’ingresso in studio

Amici: la commozione di Maria De Filippi

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 22. La prima per Maria De Filippi dopo la scomparsa del marito e amato conduttore, Maurizio Costanzo.

L’appuntamento odierno è stato dunque particolarmente significativo proprio perché segna il ritorno in scena della conduttrice a seguito di quanto accaduto. Il talent show è stato registrato il 3 marzo, dunque meno di una settimana dopo il fatto.

Maria De Filippi è entrata in studio e, come sempre, è stata accolta come sempre dalle urla e applausi del pubblico, degli allievi e dei professori. Una sorta di abbraccio virtuale e carezza che hanno voluto riservarle. Quando si è accomodata, poco prima di iniziate e salutati i professori, la presentatrice ha pronunciato una frase che era già emersa dalle anticipazioni: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”, ha detto per poi abbassare lo sguardo e controllare gli appunti della cartellina. Qualcuno ha notato un riferimento indiretto proprio a Costanzo, che tanto ha creduto in lei.

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le prime parole di Maria De Filippi con la voce rotta dall’emozione e un fisico visibilmente provato da un lutto indicibile. L’abbraccio del pubblico come medicina.#amici22 pic.twitter.com/Ytro3gqbXl — isabella insolia (@isainsolia) March 12, 2023

Ed è proprio qui che i telespettatori si sono resi conto di un dettaglio. La voce rotta dall’emozione da parte di Maria De Filippi, quasi a trattenersi. La presentatrice, però, si è ricomposta subito e ha dato inizio alla puntata di Amici e all’assegnazione delle maglie.

Proprio sul web, poco dopo l’episodio, si sono susseguiti una serie di messaggi di stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi: ” ‘Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato’”’, le prime parole di Maria con la voce rotta dall’emozione e un fisico visibilmente provato da un lutto indicibile. L’abbraccio del pubblico come medicina”, ha scritto qualcuno. “Tanta stima per la forza e la professionalità di Maria”, ha detto qualcun altro.

Novella2000.it e Novella 2000 rinnovano la propria vicinanza a Maria De Filippi e alla famiglia.