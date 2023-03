NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2023

L’imprevisto durante lo spettacolo di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso da instancabile stacanovista si divide tra TV e teatro e nell’ultimo periodo sta portando in scena la commedia (di cui è protagonista), “Taxi a due piazze”. A recitare insieme a lei Franco Oppini. Già diverse date sono state portate a casa e al Teatro verdi di Montecatini Terme si è verificato un imprevisto.

Improvvisamente è scattato l’allarme antincendio e si sono avvertite le sirene e accese le luci di emergenza. Nonostante tutto, però, lo spettacolo non si è fermato e il pubblico è rimasto lì a seguire la serata. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, come dichiarato dalla stessa Barbara d’Urso al termine dell’appuntamento: “Abbiamo iniziato col botto, con l’allarme, e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto“.

Sui social poi Barbara d’Urso si è addentrata nel discorso fornendo alcuni importanti dettagli, gentilmente raccolti da Gossip e TV:

“Stasera sul palco un momento shock. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi. Io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare”

Ha fatto sapere Barbara d’Urso che ha spiegato come tutti gli attori abbiano avuto prontezza e sangue freddo in una situazione così particolare. Si sono domandati, lei per prima, come agire e hanno proseguito con lo spettacolo. Infine la conduttrice ci ha tenuto a fare i complimenti al pubblico per essere rimasto lì.

Per fortuna dunque si è risolto tutto nel migliore dei modi, come ci ha tenuto a dire Barbara d’Urso.