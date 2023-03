NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

Le parole di Maria De Filippi

In queste ore, come è stato annunciato, Maria De Filippi è tornata a lavorare, a distanza di una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo. Negli ultimi giorni infatti tutti i programmi della conduttrice sono stati sospesi, in segno di rispetto verso il giornalista, venuto a mancare all’età di 84 anni. Tuttavia tra poche ore la De Filippi tornerà in tv e proprio oggi c’è il suo primo impegno ufficiale. In questi minuti infatti si sta registrando l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 domenica 12 marzo. A breve scopriremo dunque le anticipazioni e sapremo chi accederà al Serale, in partenza il 18 marzo, e se ci sarà qualche altra eliminazione. Nel mentre poco fa è arrivata voce che al pubblico in studio è stato chiesto di non esultare, come accade di solito, all’ingresso della conduttrice, ma di applaudire educatamente e con rispetto.

Ma non solo. Pochissimi minuti fa infatti l’ANSA ha riportato le prime parole di Maria De Filippi ad Amici 22. Entrata in studio per la registrazione del talent show, la conduttrice avrebbe spiegato perché ha deciso di tornare a lavorare, e in merito avrebbe affermato:

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”.

Da domani sera intanto su Canale 5 torneranno ufficialmente i programmi di Maria De Filippi. Si parte con la penultima puntata di C’è Pota Per Te, per poi proseguire domenica 5 marzo proprio con Amici 22, in attesa del Serale. Lunedì 6 invece tornerà anche Uomini e Donne. Sempre nella stessa giornata, stando a quanto è emerso, dovrebbe svolgersi anche una nuova registrazione del dating show, durante la quale dovrebbe esserci la scelta di Federico Nicotera. Non resta dunque che inviare un caloroso abbraccio a Maria e farle un enorme in bocca al lupo.