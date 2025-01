A seguito delle accuse di Maria Monsè a Ilaria Galassi, a intervenire è il chirurgo della showgirl, che rivela la verità sul presunto intervento all’ex volto di Non è la Rai.

Parla il chirurgo di Maria Monsè

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello non è mancato l’ennesimo scontro tra Maria Monsè e le Non è la Rai. Tra le tre protagoniste del reality show infatti non è corso buon sangue e in queste settimane tra loro ci sono stati diversi scontri. Durante la scorsa diretta però, poco prima che la Monsè e sua figlia Perla venissero eliminate, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto sorridere tutto il pubblico e il web. Maria ha infatti lanciato alcune accuse a Ilaria Galassi, affermando di aver aiutato, in passato, la gieffina a sottoporsi ad alcuni trattamenti al viso. Ma non solo. La Monsè ha dichiarato di aver fatto di tutto per aiutare Ilaria, chiamando anche il suo chirurgo. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Mi ha detto che aveva bisogno di fare dei trattamenti al viso e io ho chiamato per farglieli fare gratis. Mi sono prodigata”.

Fin dal primo momento Ilaria Galassi ha smentito le dichiarazioni di Maria Monsè e tra le due c’è stato un acceso botta e risposta. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato. A rompere il silenzio è stato infatti il chirurgo della showgirl, che ha rivelato la verità sul presunto intervento all’ex Non è la Rai. Il medico dunque, con un post sui social, ha dichiarato: “Per onestà e sincerità fui contattato al telefono da Maria per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria, accontentandola con molto piacere”.

Ma non solo. A spuntare fuori è stata anche un’interazione social tra la Monsè e la Galassi, che confermerebbe apparentemente le dichiarazioni della showgirl.

Ma come replicherà a questo punto Ilaria? Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprirlo.