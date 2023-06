NEWS

Nicolò Figini | 22 Giugno 2023

Le parole del prof su Maria Sofia Federico

A distanza di qualche tempo dalla prima volta che si era esposto sull’argomento, il professore Andrea Maggi è ritornato a parlare di Maria Sofia Federico. In questa occasione ci ha tenuto a precisare che lui è favorevole alla liberta di espressione, ma teme che la ragazza sia un “corpo estraneo” all’interno del mondo delle sex worker:

“Ha voluto sposare una causa pur avendo vissuto in quell’ambiente sempre a livello amatoriale e mai come professionista, senza adeguata preparazione. Se da un lato questo le fa onore, io penso anche che non abbia gli strumenti per portare avanti la causa in maniera credibile.

[…] In quanto corpo estraneo, in quanto attrice amatoriale, non credo che nell’ambiente professionistico delle sex worker lei sia accolta molto bene”.

Secondo l’opinione del professor Maggi, infatti, Maria Sofia Federico starebbe combattendo una battaglia come fosse un “pugile dilettante“. Augurandole ogni bene possibile la paragona anche a Giovanna D’Arco:

“Io le auguro ogni bene possibile, ma conoscendola, credo lei stia agendo di pancia, da Giovanna d’Arco del porno, senza il giusto seguito, ad esempio un manager. Insomma, la mia percezione è che stia combattendo una battaglia da sola, ma poi sarò felice di essere smentito”.

Andrea Maggi ha proseguito nel suo lungo discorso affermando che senza qualcuno, come un manager, pronto a coprirle le spalle quella di Maria Sofia Federico è come una “missione suicida“. L’insegnante è preoccupato che questo potrebbe essere un errore per lei e a volte questi sbagli “ci precludono determinate strade“.

Questo quanto detto durante l’intervista con FanPage. Seguiteci per molte altre news.