Giorgia Soleri invia (e poi rimuove) una frecciatina all’ex Damiano David? Una sua frase finisce nel mirino

Debora Parigi | 22 Giugno 2023

Il post messo e poi tolto da Giorgia Soleri che sembra contro Damiano David

Anche se sono passate due settimane dall’annuncio della fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David, i due ex fidanzati fanno anche parlare di sé riguardo appunto le loro vite sentimentali. Il cantante dei Maneskin è stato pizzicato insieme a una ragazza che pare essere un’ex pornostar. La nota influencer, invece, pare essere single (anche se c’erano voci di una sua presunta relazione con un imprenditore).

Ma proprio Giorgia, tra i vari suoi post social, secondo i follower avrebbe lanciato una frecciatina al suo ex. Si tratta di una storia Instagram che conteneva un estratto di un qualcosa. Ed era scritto in lingua inglese. La citazione diceva: “Aspettando qualcuno di affidabile”. E continuava con: “Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione, potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi”.

In effetti dato che si parla di partner, difficile non pensare proprio a Damiano David. E quindi viene da credere che sia una frecciatina bella e buona. Giorgia Soleri ha comunque poi rimosso il post, quindi non è più visibile. Ma si sa, il web è sempre più veloce e quindi gli screen girano già.

Che l’abbia rimosso proprio perché si tratta di una frecciatina all’ex? Oppure lo ha rimosso perché le persone pensavano proprio a questo e non era sua intenzione? Probabilmente non lo sapremo mai.