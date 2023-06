NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Il Collegio

Tante le polemiche in questi giorni intorno al nome di Maria Sofia Federico, ex protagonista de Il Collegio. Molte delle sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione del web e sollevato un polverone mediatico. A parlare di lei ora è uno dei membri del cast del docu-reality di Rai 2 a cui la ragazza ha preso parte.

Parliamo del professore Andrea Maggi, uno dei docenti più amati de Il Collegio, che ancora oggi i suoi ex alunni ricordano con affetto e simpatia. Ebbene l’insegnante (svolge questo lavoro anche nella vita reale), attraverso alcune Storie su Instagram ha commentato la vicenda che ha colpito Maria Sofia Federico e le recenti decisioni prese dalla ragazza.

Tutto nasce dalla notizia data qualche giorno fa. Maria Sofia Federico ha fatto sapere ai suoi follower di aver ricevuto un’opportunità: entrare a far parte di una Academy a luci rosse. L’informazione è stata ripresa appunto da prof Maggi, che ne ha condiviso il contenuto sul suo profilo. Senza troppi peli sulla lingua ha esternato anche il suo pensiero:

“Avrebbe potuto anche fare del volontariato in Africa. Avrebbe fatto del bene, ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L’essenziale è invisibile agli occhi”, ha detto a proposito dell’ex allieva Maria Sofia Federico.

Instagram Stories – Andrea Maggi

Insomma secondo prof Andrea Maggi esistono tantissimi modi per poter aiutare la collettività e contribuire in modo concreto. A detta sua, invece, Maria Sofia è ricorsa a un modo che metterebbe in vista, secondo il suo parere, maggiormente la sua persona.

Ma non è finita. Il docente ha anche risposto a delle curiosità dei fan. Qualcuno gli ha chiesto molto incuriosito: “Cosa ne pensi di Maria Sofia Federico e del suo OnlyFans?”. Opinione decisa da parte di Andrea Maggi, che ha replicato: “Non lo seguo. Ho una dignità da mantenere. E altre cose più interessanti da fare”.

La storia Instagram di Andrea Maggi su Maria Sofia Federico

Maria Sofia al momento non ha commentato le parole del suo ex insegnante, ma non è escluso possa farlo in questi giorni!