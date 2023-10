“Che strazio”, Malgioglio disperato per l’esibizione di Maria Teresa Ruta come Ambra Angiolini

NEWS

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Maria Teresa Ruta è Ambra Angiolini ma Malgioglio la boccia

Continua l’avventura di Maria Teresa Ruta a Tale e quale show 2023 e lei si sta molto divertendo portando nel programma la sua nota vitalità. In queste prime due puntate si è davvero messa alla prova con artisti non semplici e anche per la terza puntata non è stata da meno.

Maria Teresa Ruta ha infatti dovuto interpretare Ambra Angiolini cantanto la sua famosissima canzone “T’appartengo”. Non è stata un’esibizione facile poiché la Ruta ha anche dovuto ballare in questa sua imitazione. Non è facile cantare e ballare insieme. Lei, quindi, è salita sul palco con la sua solita positività e tanta allegria. Ecco quindi qui un estratto video della sua performance:

POV: Noi un qualsiasi sabato sera al karaoke! 🎤💖 @MteresaRuta interpreta Ambra Angiolini a #taleequaleshow pic.twitter.com/CJKfBKRUoW — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Non è stata purtroppo al massimo e subito Cristiano Malgioglio è intervenuto dicendo: “Mamma mia che strazio! Non vedevo l’ora che finisse”. Insomma a Malgioglio non è proprio piaciuta l’esibizione di Maria Teresa Ruta che comunque ha preso la critica con sportività, com fa sempre. Infatti ha risposto con battute simpatiche, dicendo di sapere di non essere andata bene. Ed è anche scoppiata a ridere con la sua solita risata molto particolare facendo divertire tutti.

Potete rivedere questa esibizione e tutte le altre di questa terza puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.