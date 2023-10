“Mi fai impressione, sei una macchietta”, Malgioglio stronca il Rosa Chemical di Alex Belli

NEWS

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Non è proprio piaciuto a Cristiano Malgioglio il Rosa Chemical di Alex Belli e ha stroncato in toto la sua esibizione a Tale e quale

Un Rosa Chemical imitato da Alex Belli a Tale e quale show 2023

Dopo aver fatto parte due edizioni fa del reality Grande Fratello Vip, nel 2023 Alex Belli si è messo in gioco nell’esperienza di Tale e quale show. In realtà il mondo della musica gli è molto vicino poiché, come lui stesso ha affermato, nasce come musicista. E così si sta divertendo molto in questa esperienza, anche se non sono mancate le critiche, specialmente da Malgioglio.

Proprio la scorsa settimana, Cristiano ha criticato il suo Ligabue. Ma questa volta cosa ha dovuto imitare Alex Belli? Rosa Chemical! Una trasformazione decisamente importante andando a vestire i panni di un cantante davvero molto particolare e divisivo. In particolare si è esibito nel brano “Made in Italy” direttamente dal Festival di Sanremo 2023. Ecco il risultato con un estratto che vediamo in questo video:

"Made in Italy" e trasgressivo il nostro @AXBproduction che interpreta Rosa Chemical a #taleequaleshow 🔥💥 pic.twitter.com/KPuJCUu6wX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Se Loretta Goggi e Giorgio Panariello si sono complimentati con Alex Belli, dello stesso parere non è stato Cristiano Malgioglio. Lo ha trovato troppo mascolino, mentre Rosa Chemical è diverso, più fine. Gli ha detto: “Mi fai impressione”. Ma poi ha rincarato la dose aggiungendo: “Mi sei sembrato una macchietta”.

Potete rivedere questa esibizione e tutte le altre di questa terza puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.