1 Maria Teresa Ruta parla di Stefania

Nell’ultima puntata di Casa Chi, Maria Teresa Ruta (ultima eliminata del programma) ha avuto modo di raccontarsi dopo il percorso al Grande Fratello Vip. Alla conduttrice sono state poste varie domande. La Ruta oltre ad aver detto chi è secondo lei a meritare la vittoria, ha avuto modo di commentare anche il comportamento di Stefania Orlando nei suoi confronti.

Un po’ risentita per quanto successo con Stefania e Tommaso, Maria Teresa Ruta ha vuotato il sacco:

“Tommaso ha fatto un piccolo scivolone con quel suggerimento sbagliato di Stefania. Ci sta di dare suggerimenti sbagliati e ci sta anche a 25 di seguire cose non giuste. […] Cosa penso di Stefania che vuole che le giovani vadano avanti? Lei ha sempre detto di voler sempre salvaguardare chi ha fatto con lei il percorso fin dall’inizio e questo è sempre stato un po’ il suo mood”.

Per poi continuare, a proposito di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ha aggiunto, lanciando una frecciatina:

“Allora se vuoi salvaguardare questo devi farlo con chi ti è stato amico dall’inizio, affettuosamente amica. Chi ha cercato sempre pur di non vederti soffrire sulla nomination di Tommaso, ha cercato di inventare cose assurde, dando la coppa a qualcun altro. Lei in effetti è un po’ come me” ha detto con una risata Maria Teresa Ruta, per concludere: “A volte non fa quel passo indietro, che dovrebbe fare per età. Ha quelle gambe lunghe lunghe e vuole camminare”, ha detto la showgirl.

Mi sa che sta un po’ rosicando!!! #tzvip #sovip pic.twitter.com/1DpmgFEWLJ — te ne vai perchè non reggi il confronto (@teschio_22) February 16, 2021

Non sappiamo se in puntata verranno mai mostrate questi video per dare modo a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di replicare, ma è possibile che i due, una volta usciti, verranno a conoscenza delle sue parole. Come decideranno di rispondere a Maria Teresa Ruta?