Maria Teresa Ruta ha rivelato chi dovrebbe essere il vincitore del Grande Fratello Vip. E’ passata meno di una settimana da quando la conduttrice ha abbandonato a sorpresa il reality di Canale 5. Maria Teresa è stata infatti sconfitta al televoto dopo 17 nomination (e non 22 come tutti pensano) venerdì 13 febbraio. Lo scorso lunedì la Ruta ha avuto modo di rientrare in casa per un confronto con i suoi amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che nelle ultime settimane hanno riservato qualche critica al suo comportamento.

Nelle scorse ore, la vippona ha mostrato su Instagram una macchina piena di valige ed il suo ritorno a casa in compagnia del suo Roberto. Durante la traversata che l’avrebbe riportata nella sua dimora, Maria Teresa si è collegata con Casa Chi su Instagram e ha risposto ad una domanda del giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo le ha chiesto chi dovrebbe trionfare il GF Vip e la Ruta ha optato per due persone differenti.

Maria Teresa :



il vincitore mio è sempre stato Tommaso dal primo giorno, merita di vincere



dovrebbe avere due vincitori quest'anno il #Gfvip

– Dayane per la vita bella che non ha avuto

– Tommaso per il talento pic.twitter.com/tOyVuZsJz4 — MTR is Better 👑 (@RutaAllTheWay) February 16, 2021

“Devo dirti che io il vincitore mio è sempre stato Tommaso sin dal primo giorno e l’ho sempre detto – ha rivelato Maria Teresa Ruta – io ho voluto sostituirmi un po’ a sua madre e a sua sorella e farlo ridere in alcuni momenti di sconforto e quindi per me Tommaso dovrebbe vincere. Dayane dovrebbe vincere perché lo desidera dal primo istante in cui ha aperto la porta rossa e ha messo piede dentro la casa. Quello che le è successo ne fa una persona segnata dalla vita e quindi dovrebbe vincerlo anche lei“.

“Dovrebbe avere due vincitori quest’anno il Grande Fratello secondo me: Dayane e Tommaso – ha concluso la conduttrice – Dayane per la vita che ha avuto, per la vita bella che non ha avuto mentre Tommaso ha avuto una vita bella e più facile per tanti versi. E Tommaso per il talento“. Con queste parole Maria Teresa ha seppellito, qualora ci fossero ancora dubbi a riguardo, qualsiasi ascia di guerra.

