Come vanno le cose tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi? Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, alcune parole dette da Maria Teresa hanno insospettito i fan del duo. Tra loro c’è sempre stata una grande amicizia all’interno del reality, tuttavia nelle ultime settimane le cose sono sembrate andare un po’ diversamente.

Il culmine del “distacco” tra Maria Teresa e Tommaso si è raggiunto con la nomination di quest’ultimo nei suoi confronti. I due, dunque, hanno poi avuto modo di discutere sul loro rapporto, fino al momento in cui la Ruta ha dovuto lasciare il gioco. Sorpresa dall’esito del televoto, Maria Teresa Ruta ha abbandonato la casa in maniera molto repentina, riservando a Tommaso un abbraccio un po’ sibillino. Lo stesso Zorzi si è chiesto il significato di quel gesto, considerato dolceamaro.

Nonostante la conduttrice abbia avuto modo di chiarire la propria visione dei fatti, dichiarando a Verissimo che per lei il vincitore è proprio Tommaso, nelle scorse ore la Ruta ha aggiunto altro. Tramite il proprio profilo Twitter, Maria Teresa ha parlato del suo rapporto con Zorzi e ha spiegato il significato di quell’abbraccio tanto discusso:

“Nulla è cambiato per me e mai cambierà per te, Tommaso. Con il mio abbraccio stretto stretto quella sera volevo proprio dirti questo. Che bel video! Grazie!!!!!”