1 La rivelazione di Maria Teresa Ruta

Dopo 147 giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta è tornata alla vita reale. A sorpresa la concorrente è stata eliminata lasciando di stucco i telespettatori, che vedevano in lei una ipotetica finalista o addirittura vincitrice per alcuni.

Ieri Maria Teresa Ruta ha partecipato come ospite ad una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio la showgirl, la quale ha rivissuto non solo il suo percorso in Casa, ma ha raccontato anche tanto della sua vita. Durante la conversazione con la conduttrice, la showgirl ha rivelato che sarebbe dovuta essere una concorrente del GF Vip 2. Qualcosa poi è cambiato, dato che al suo posto venne poi contattata Carmen Russo. Ecco quanto rivelato:

“Negli anni credo di aver fatto almeno 3 o 4 colloqui. Mi era stato anche detto anche di entrare in corsa, quando poi è entrata invece Carmen Russo, stiamo parlando del 2017, ma non ero assolutamente convincente, perché il Grande Fratello mi faceva paura e non avrei dovuto, dato che mi sono sempre buttata, però quando mi ha telefonato Alfonso chiedendomi di partecipare con Guenda, non ho esitato a dire di sì”.

Pare quindi che per lei in passato c’è sempre stata più di una occasione, ma solo grazie ad Alfonso Signorini è riuscita a convincersi. E sempre a proposito della sua avventura al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha detto:

“Giocarmela fino alla fine no. Dopo 22 nomination, pensavo di arrivare a vedere lo spegnimento della Casa, che però avevo sognata la notte precedente. Mi ero svegliata in lacrime ed è stato abbastanza traumatico. Ho avuto questo grande rapporto con la Casa. Poi ho avuto la fortuna di entrare con Guenda, questo era il mio obiettivo per stare con lei, costretta a farlo anche perché nella vita si lasciano sempre dei discorsi a metà e si pensa che ci si capisca sempre. L’ho fatto soprattutto perché c’era lei, per stare insieme a mia figlia”.

Ha concluso Maria Teresa Ruta. Sempre nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, la gieffina ha ribadito che per lei in questo Grande Fratello ci sono due vincitori. Uno è Tommaso Zorzi, per meritocrazia e per tutto ciò che ha dato al programma in questi mesi. Ma c’è per lei un altro personaggio che merita: Dayane Mello. Secondo il punto di vista di Maria Tersa Ruta, umanamente e per tutto ciò che ha vissuto, la brasiliana merita di vincere, ma anche perché è un grande volto del reality.

Insomma Maria Teresa Ruta ha designato la sua finale tipo, raccontando che per lei più di una volta si era presentata l’occasione di partecipare al GF Vip.