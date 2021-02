2 Tommaso Zorzi torna sulla nomination a Maria Teresa

Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi pentito di aver nominato Maria Teresa Ruta. L’influencer, che proprio nella serata di ieri è stato eletto con una stragrande maggioranza come terzo finalista del Grande Fratello Vip, ha avuto la possibilità insieme a Stefania Orlando di avere un confronto con la Ruta. Maria Teresa è stata infatti eliminata, a sorpresa, lo scorso venerdì e non ha nascosto la sua delusione abbandonando di corsa la casa.

Durante l’incontro di ieri, la conduttrice ha ammesso ai suoi amici di esserci rimasta male per alcuni video che ha visto online in cui i suoi due amici non le hanno riservato complimenti. Nonostante questo però, Maria Teresa ha detto di non avere intenzione di cancellare cinque mesi di amicizia e di sintonia con gli “Zorzando” e di aspettarli fuori a braccia aperte. Terminata la puntata, Tommaso ha riflettuto sulle parole della Ruta ed è tornato a parlare di quella nomination inaspettata.

Tommaso si è pentito di aver nominato MTR: "Se c'è rimasta così male, magari ha visto qualche clip in cui mi sfogo. Però non sopporto mia madre dopo 5 minuti, figurati MTR dopo 5 mesi" #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/hkLy4NecdD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 16, 2021

“Mi hanno chiesto se ero pentito per aver votato Maria Teresa e ho risposto sì – ha ammesso Tommaso Zorzi – col senno di poi mi sono pentito sì. Perché lei c’è rimasta veramente così male e poi figurati da fuori le hanno fatto vedere anche quei cinque minuti in cui io e Stefania abbiamo avuto degli sfoghi su di lei“. “Però sono cinque mesi – ha poi proseguito Tommaso – a me sta sul ca*** mia madre dopo cinque minuti, figurati Maria Teresa dopo cinque mesi“.

Ora è tempo di festeggiare per Zorzi e i suoi tantissimi fan. Con il 61% dei voti in un televoto a tre, Tommaso è stato eletto terzo finalista ed andrà a giocarsi la vittoria finale con Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. In nomination sono finite invece Giulia Salemi e Stefania Orlando ed una delle due concorrenti verrà eliminata definitivamente venerdì sera.

Le news sul mondo del GF Vip non sono finite qui