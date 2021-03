1 Le parole di Maria Teresa Ruta

Il Grande Fratello Vip 5 è ormai giunto al termine, e tutti i concorrenti sono tornati alle loro vite. Nel mentre dopo le tensioni delle ultime settimane, il pubblico e il web si è chiesto cosa sarebbe accaduto tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo la fine del reality. Come sappiamo infatti i rapporti tra la conduttrice, l’influencer e la showgirl si sono incrinati, tuttavia tutti e tre hanno affermato che una volta usciti dalla casa si sarebbero incontrati per avere un chiarimento definitivo.

Quando così qualche ora fa Maria Teresa Ruta è stata ospite a Pomeriggio Cinque, l’argomento di discussione si è immediatamente spostato proprio su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A quel punto, sorprendendo tutti, la showgirl ha ammesso di non aver ancora sentito i suoi amici, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore i tre abbiano modo di sentirsi. Queste le dichiarazioni di Maria Teresa, riportate da blogtivvu.com:

“Mi sono sentita praticamente con tutti. L’unica che non ho ancora sentito è Stefania Orlando. Però sono in contatto con suo marito Simone Gianlorenzi. Sono appena uscita anch’io… Rosalinda, Dayane anche oggi mi ha scritto. Tommaso non ci siamo sentiti, ma ci eravamo già parlati prima e soprattutto alla festa. Non è che dovevo sentirlo ieri mentre era in macchina”.

Al momento dunque non c’è ancora stato un chiarimento tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zori. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Non resta che attendere per scoprirlo.