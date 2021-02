Chi è Maria Teresa Ruta? Età, figlia, vita privata, lavoro e Instagram

Conosciamo meglio chi è Maria Teresa Ruta, nota conduttrice, attraverso la sua età, la biografia, il suo lavoro, la vita privata, i figli, l’ex marito, i programmi televisivi da Pechino Express al Grande Fratello fino al suo profilo Instagram.

Chi è Maria Teresa Ruta

Nome e Cognome: Maria Teresa Ruta

Data di nascita: 23 aprile 1960

Luogo di Nascita: Torino

Età: 60 anni

Altezza: 1,72 m

Peso: 54 kg (fonte: chi-e.com)

Segno zodiacale: Toro

Professione: conduttrice televisiva e showgirl

Marito: Roberto Zappulla (precedentemente Amedeo Goria)

Figli: Guendalina Goria e Gianamedeo Goria

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @mariateresaruta

Biografia

Scopriamo qualcosa di più su chi è Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva e showgirl. Nata a Torino il 23 aprile 1960, ha quindi 60 anni di età. Suo padre è siciliano, mente sua madre è originaria di Taurianova, un comune in provincia di Reggio Calabria. Inoltre è nipote, da parte di padre, dell’omonima annunciatrice a conduttrice televisiva degli anni ’50.

Maria Teresa è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino e la sua casa si trovava davanti al centro sportivo calcistico della Lancia che oggi si chiama Robilant.

A Torino ha studiato fino alle scuole superiori, diplomandosi. Ma già nel 1976 ha iniziato a lavorare come modella partecipando a Miss Muretto e vincendo il titolo. L’anno dopo si è trasferita a Roma per iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Lavoro e carriera

La carriera di Maria Teresa Ruta inizia nel 1977 con alcuni provini, poi nel 1978 inizia a lavorare a teatro nella compagnia torinese Carlo Campanini. In questo periodo alterna il lavoro a teatro a Torino con quello di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica a Roma. È stata anche attrice (ma con piccoli ruoli) nel filone della commedia sexy tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

Le prime apparizioni televisive, quindi, risalgono agli anni ’80 in alcuni varietà della Rai. Mentre nel 1984 ha le prime esperienze come presentatrice grazie a Caccia al 13 su Rete4. E proprio grazie a questo lavoro si aggiudica il primo Telegatto. Dal 1986 al 1991, accanto a Sandro Ciotti, ha presentato La Domenica Sportiva, poi è stata inviata nel programma Il processo del Lunedì. Dal 1989 al 1994 ha condotto anche Lo Zecchino D’Oro e nel 1988 Porto Matto. Nell’autunno del 1989, all’interno del programma Italia Mia, ha condotto il gioco della tombola.

Negli anni ’90 Maria Teresa Ruta ha abbandonato progressivamente la carriera giornalistica per dedicarsi ai programmi di intrattenimento. Infatti nel 1992, 1993 e 1997 ha condotto Giochi senza frontiere. Nella stagione 1993/1994 ha condotto Uno per tutti, programma per ragazzi, e Uno Mattina Estate per due anni di fila. Ha poi condotto due edizioni di Sala Giochi aumentando così la sua popolarità e nel 1996 Unomattina. Nell’autunno del 1997 è passata di nuovo a Mediaset conducendo Vivere bene, trasmissione di cucina, per due stagioni di fila. Per la stagione 1999/2000 è stata alla conduzione del talk show A tu per tu, che però non ha avuto successo.

Gli anni 2000

Tra il 2000 e il 2001 Maria Teresa Ruta ha sostituito Iva Zanicchi alla conduzione di Ok il prezzo è giusto. La stagione successiva ha condotto il programma per ragazzi Bravo bravissimo Club. Ha anche partecipato alla soap opera Un posto al sole e ha condotto sia programmi di medicina che calcistici. Tifosissima del Torino, nella stagione 2002-2003 è stata inviata per Quelli che…il calcio.

E nell’estate 2003 ha condotto di nuovo Unomattina Estate. Ha fatto parte del cast della seconda edizione de L’Isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminata durante la sesta puntata. Nell’estate 2004 ha presentato Estate sul 2 e poi è apparsa in varie televendite, è stata ospite in vari programmi TV come opinionista e ha tenuto un corso di conduzione.

Dopo il 2010 Maria Teresa Ruta ha continuato il suo lavoro di conduzione. Nel 2012 è passata al canale Vero Capri per condurre vari talk show. Poi nel 2014 ha partecipato al quiz televisivo di Pupo Una canzone per 100.000. E nel 2016 è stata presidente di giuria della prima edizione di Sanremo Newtalent. Nel 2018, insieme a Patrizia Rossetti, ha partecipato a Pechino Express formando la coppia de Le signore della TV e vincendo l’edizione. Poi è stata opinionista nei vari programmi di Barbara D’Urso. Per il 2020 è concorrente del Grande Fratello Vip 5. Insieme a lei c’è anche la figlia.

Vita privata di Maria Teresa Ruta: ha un compagno?

Parlando della vita privata di Maria Teresa Ruta, nel 1987 ha sposato il conduttore e giornalista sportivo Amedeo Goria. La coppia ha avuto due figli: Guendalina, detta Guenda, nata nel 1988 e Gianamedeo nato nel 1992. Maria Teresa si è separata dal marito nel 1999 e la coppia ha divorziato ufficialmente nel 2004. Dal 2006 la Ruta ha un compagno, il fisioterapista Roberto Zappulla, suo marito dal 2015. I due vivono a Luino in provincia di Varese.

Da giovanissima Maria Teresa Ruta ha sofferto di anoressia. A 18 anni ha smesso di fare le gare di atletica e di bere alcol. Per settimane ha smesso di mangiare e si nutriva solo con succhi di pompelmo e di rape, arrivando a perdere 14 kg. Dopo un periodo di riposo e in cura da un medico, ha scelto di riprendere in mano la sua vita e dedicarsi a se stessa.

Nel pomeriggio del 14 agosto 1977 ha subito un tentativo di stupro a Trastevere . Mentre nel 2018 ha raccontato di essere stata molestata da un dirigente Rai nel 2004 quando dirigeva Estate sul 2 e doveva rinnovare il contratto. Ha aggiunto di non averlo denunciato per non rovinare la famiglia di quell’uomo.

“Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciato a me in una maniera assolutamente poco professionale e sbagliata. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un pproccio fisico pesante. Tutti sapevano della mia serietà e infatti mai sul lavoro mi era successa una cosa del genere. Figuriamoci in un ufficio aziendale. “Ma cosa fai?”, gli ho chiesto. “Tutti dicono che non l’hai mai data a nessuno, volevo la conferma”, la sua risposta. Al che ho sbattuto la porta e me ne sono andata. Risultato? Il contratto non è stato rinnovato e non sono mai più stata contattata”.

Maria Teresa Ruta su Instagram

Ora che sappiamo tutto su chi è Maria Teresa Ruta, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è sicuramente attravero il suo profilo Instagram che vanta quasi 40 mila follower.

La sua pagina è ricca di selfie, foto di vita quotidiana, scatti sul lavoro, progetti televisivi e ci sono anche video divertenti.

Tra le storie in eveidenza troviamo molti suoi lavori e partecipazioni in TV. Inoltre c’è anche una sezione dedicata al suo cucinare i biscotti.

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5

Nel 2020 Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5 in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Quest’anno alla conduzione del reality troviamo di nuovo Alfonso Signorini. Mentre gli opinionisti sono Pupo e Antonella Elia.

Ecco i concorrenti del Grande Fratello Vip 5:

Ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per poter stare con sua figlia che, come dice lei, negli ultimi 13 anni avrà visto sì e no 250 giorni. Della convivenza non la spaventa nulla, perché è una persona che si affeziona subito. All’interno della casa cercherà di ridere e parlare meno e anche cucinare qualche buon pranzetto. Un avvertimento per gli alti: è piena di ottimismo, ma disordinatissima.

Il percorso di Maria Teresa al GF Vip

Settimana 1

Maria Teresa Ruta si è rapportata in modo positivo ai suoi compagni, risultando anche molto divertente e di compagnia. Per il resto non c’è granché di rilevante da raccontare.

Settimana 2

Durante la settimana 2 Maria Teresa è stata ‘vittima’ di una parodia inscenata da Francesco Oppini. Il cronista ha imitato lei e Tommaso Zorzi, facendo divertire tutti. Proprio a proposito dell’influencer, c’è una notizia che lo riguarda. Alcuni utenti del web non hanno gradito una frase di Zorzi riferita, presumibilmente proprio alla Ruta.

Settimana 3

La settimana prosegue senza Fulvio Abbate, primo eliminato del GF VIP 5, che fuori dalla casa non ha risparmiato gli ex inquilini, riferendosi a loro con parole poco carine. Durante la puntata di venerdì 2 ottobre Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda vengono divise, pertanto non gareggiano più insieme ma d’ora in avanti sono considerate due concorrenti.

Settimana 4

Sua figlia Guenda, con la complicità dei coinquilini della casa, ha organizzato uno scherzo a Maria Teresa. Intanto quest’ultima durante una chiacchierata insieme a Matilde e Stefania ha sparlato un po’ di Lorella Cuccarini. Durante la puntata di lunedì, tra l’altro, la Ruta ha avuto un diverbio con la Brandi e ad oggi non sembrano essere molto distanti, come confermato dall’ex di Pechino Express in conversazione con Zorzi e Stefania.

Nel corso della puntata del 9 ottobre la Ruta ha fatto una rivelazione sul suo passato lavorativo, che ha coinvolto Matilde. A causa del suo comportamento, in molti la nominano e finisce così in nomination insieme a Stefania Orlando e Myriam Catania. A seguire, in chiacchierata con Zorzi, Maria Teresa ha raccontato un episodio sconvolgente sulla sua vita.

Settimana 5

Maria Teresa è ai ferri corti con Matilde. La Brandi ha sparlato di lei senza accorgersi della sua presenza. La Ruta ha duramente sbottato e svelato un retroscena. Intanto Morra ha lamentato come Maria Teresa abbia parlato di lui rivolgendosi al femminile. Ma non solo.

Come ben sappiamo la Ruta ha una risata piuttosto rumorosa, che ha infastidito Andrea Zelletta e provocato un ‘piccolo incidente tecnico’ in stanza. Insieme ai compagni della stanza blu la Ruta ha fatto un patto solenne. Intanto sono emerse delle curiosità dal passato della showgirl: una riguarda una pubblicità, l’altra un programma TV.

Settimana 6

La Ruta, intanto, ha consolato Stefania in settimana, poiché preoccupata per Tommaso. Entrambe non sono convinte di alcuni concorrenti intorno a lui, tra cui proprio Oppini. A ridosso della puntata del 23 ottobre, poi, Maria Teresa ha consolato Zorzi, che sta iniziando a sollevare i primi dubbi sul suo amico, specie dopo la clip di Matilde. Intanto grazie. Zorzi, Maria Teresa ha scoperto l’esistenza di Grindr.

Settimana 7

Durante la puntata di lunedì 26 ottobre, Maria Teresa ha indossato la copia di un vestito appartenuto anche a Lady Diana. Esattamente come i suoi compagni della stanza blu, la Ruta ha ricevuto l’aereo dai fan. Ma non solo, perché la Contessa sembra aver nutrito fastidio nei confronti della coinquilina.

Maria Teresa ha avuto qualche momento di sconforto in casa, specie dopo l’eliminazione di Guenda, sua figlia.

Settimana 8

Durante lo scontro tra Guenda e Elisabetta, Maria Teresa ha cercato di prendere le parti della figlia, ma non troppo. Ha chiesto scusa alla Gregoraci, ma a quanto pare il gesto non è stato granché apprezzato.

Dopo la messa in onda del 2 novembre, Maria Teresa ha detto una frase che ha deluso Tommaso, anche se poi hanno avuto modo di chiarire.

La Ruta intanto ha avuto una particolare conversazione con Stefania e, insieme a Zorzi, ha fatto appello affinché il GF faccia tornare in Casa Francesca e Myriam.

Con Tommaso ha anche criticato l’igiene della stanza della Contessa, argomento ripreso anche durante la festa di sabato 7 novembre. La Ruta, infatti, ne ha parlato nuovamente con Tommaso.

Settimana 9

Maria Teresa è sempre molto disponibile con i suoi compagni, tra cucina, pulizie e non solo. Venerdì 13 novembre ha ricevuto un aereo.

Nel festeggiare uno dei suoi compagni però la Ruta ha sentito male a un ginocchio, a causa di un infortunio subito in passato. Nonostante ciò, però, non si è fermata e ha svolto tutte le mansioni domestiche.

Tra le cose divertenti, registriamo il momento in cui Maria Teresa ha finto di essere influencer, facendo divertire tutti.

Settimana 10

Dopo l’ingresso di Giacomo, Maria Teresa ha fatto una battuta a lui e Tommaso, mettendoli in imbarazzo. Entrambi però si sono fatti una grassa risata.

Settimana 11

Maria Teresa ha aiutato Dayane e Rosalinda a risolvere i loro problemi. Ma non solo, perché ha dato una mano alla Contessa a preparare una crostata.

La Ruta ha avuto varie incomprensioni con Stefania nel corso della settimana. Proprio la Orlando ha messo spesso in discussione, così come Tommaso, il comportamento di Maria Teresa. La giornalista si è spiegata con i due, ha lanciato una stoccata che ha mandato in confusione Zorzi. Poi tutte le parti sembrano essersi chiarite.

Sempre Maria Teresa ha svelato anche qualcosa in merito a Caduta Libera, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Da fuori ora è Maria Monsè a scagliarsi contro la Ruta.

Settimana 12

Maria Teresa è la solita confidente di tutti i vipponi e in tanti hanno parlato con lei. Intanto la stessa ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata. La Ruta ha provato a consolare Tommaso dopo l’uscita di Francesco, ma è finita per sfogarsi in lacrime.

Settimana 13

Una settimana piuttosto tranquilla per Maria Teresa, sempre a disposizione del gruppo. Durante una serata di gioco la concorrente si è molto divertita per l’imitazione fatta da Cristiano Malgioglio nei suoi confronti. La nomination di Maria Teresa a Pierpaolo, ha mandato su tutte le furie quest’ultimo.

Una battuta di Maria Teresa a Sonia ha infastidito i fan di Tommaso. Intanto gli ultimi arrivati non hanno fatto breccia nel cuore della Ruta, in particolare Filippo.

Settimana 14

Le forti parole di Filippo Nardi nei confronti di Maria Teresa (e delle altre donne) hanno fatto infuriare i telespettatori, che ne chiedono la squalifica. Nardi è a forte rischio ed è previsto un provvedimento disciplinare.

Guenda, figlia della Ruta, è piuttosto infuriata con Filippo e ne chiede l’espulsione. Dopo l’uscita Nardi si è scusato anche con lei. Nonostante la gravità della questione, Maria Teresa è stata duramente criticata da Samantha, che a suo dire avrebbe dovuto esprimere il suo disappunto prima.

E sempre a proposito di frasi inopportune, anche Giulia è finita al centro della polemica per aver fatto un’uscita poco carina nei confronti di Maria Teresa.

Settimana 15

Una settimana particolare per Maria Teresa (e non solo per la nomination) ma anche per qualche crisi emotiva. La concorrente è stata molto vicina a Rosalinda in un momento non semplice per quest’ultima, la quale si sta mettendo tanto in discussione.

Settimana 16

Il cammino di Maria Teresa nella Casa del GF Vip è inarrestabile. La Ruta infatti ha superato ancora delle nomination e detiene un record importante. Nel corso della settimana è stata fondamentale per colmare le lacune nel rapporto tra Dayane e Rosalinda.

Settimana 17

Continua inarrestabile il cammino di Maria Teresa Ruta all’interno del reality, nonostante le nomination. La conduttrice continua a rivelarsi fondamentale nel legame tra Dayane e Rosalinda, ma non solo. La Cannavò ha manifestato alcuni dubbi sul fidanzato e proprio Maria Teresa le ha dato un aiuto a capire cosa sia più giusto da fare.

Con l’ingresso di Andrea Zenga in Casa è emersa la curiosità che il papà di quest’ultimo è stato testimone di nozze della Ruta.

Per quanto riguarda invece la discussione tra Tommaso e Stefania, Maria Teresa ha preferito non metterci becco più di tanto.

Settimana 18

La nomination fatta nei confronti di Cecilia ha provocato una discussione tra lei e Maria Teresa. Quest’ultima dopo tanta pressione accumulata in 4 mesi si è sfogata duramente. Le due in un secondo momento hanno poi chiarito.

Da fuori Filippo Nardi ha commentato negativamente la reazione di Maria Teresa, tanto da far arrabbiare non poco Guenda.

A difendere Maria Teresa si sono schierate anche la mamma e la sorella di Tommaso.

Settimana 19

Dopo la sua eliminazione, Cecilia è tornata a parlare di Maria Teresa e non le ha risparmiato qualche frecciatina: “Stratega, le darei un Oscar!”, ha detto la Capriotti.

Seppur molto stanca, anche per via del prolungamento, la Ruta si dice comunque volenterosa di stringere i denti e proseguire.

Settimana 20

Maria Teresa dopo la puntata di lunedì si è trovata a conversare con Tommaso e insieme hanno smascherato la strategia di Pierpaolo. Sempre nel corso della puntata la Ruta ha parlato di un episodio che avrebbe coinvolto anche Alba Parietti in passato.

Apprese le sue parole l’opinionista ha commentato sui social, replicando duramente. Nel corso della puntata del 29 gennaio le due si troveranno faccia a faccia. Intanto Matilde Brandi ha lanciato qualche frecciatina a Maria Teresa e anche Patrizia Rossetti non si è risparmiata. In questo caso è intervenuta Guenda.

Dopo l’ennesima nomination ricevuta, Maria Teresa ha perso la pazienza e ha avuto uno scontro con Andrea Zelletta, poi chiarito. Intanto la giornalista in giardino voleva accendere un falò, ma gli autori gliel’hanno impedito e richiamata in confessionale.

A supportare la Ruta intanto Francesca Pepe, che le ha riservato belle parole.

Settimana 21

Dopo le clip mandate in onda, nel dopo puntata Dayane si è sfogata parlando di Maria Teresa.

Anche quest’ultima ha avuto qualcosa da recriminare sulla brasiliana e crede che lei abbia aizzato Tommaso contro Giulia, ma Zorzi ha escluso questa ipotesi parlando con Maria Teresa. Il dramma che ha colpito Dayane ha spinto la Ruta a scriverle una commovente poesia e mostrarle tutto l’affetto possibile.

Dopo la puntata del 5 febbraio Tommaso ha rivelato una confidenza personale di Maria Teresa e l’ha imitata. Proprio la Ruta in settimana ha sgamato uno scherzo di Tommaso e Stefania, ma un suo pensiero ha scatenato delle supposizioni da parte dei due.

Settimana 22

Per la puntata dell’8 febbraio Maria Teresa Ruta ha avuto un confronto in passerella con Francesco Baccini, da lei menzionato nelle scorse settimane come uno dei suoi flirt. Lui ha dato una versione diversa da quella della giornalista, facendo così dubitare i coinquilini della Casa. Intanto Guenda ha difeso sua madre, dando contro al cantante.

Durante le nomination Andrea Zelletta ha sentito che Maria Teresa ha fatto il suo nome in confessionale e per questo ha ricambiato dando poi le sue motivazioni. A nominare la Ruta, a sorpresa, anche Tommaso Zorzi, che per una notte ha deciso anche di lasciare la stanza blu. Le sue motivazioni, però, hanno provocato diverse reazioni in studio e sul web. Sonia Lorenzini, ad esempio, ha nutrito dei dubbi sull’ex coinquilina.

La Ruta ha scoperto solo tramite Dayane della nomination di Tommaso, restandoci molto male. Il rapporto tra lei, Zorzi e Stefania sembra essere sempre più distante, tanto che i due hanno riservato parole molto dure nei confronti di Maria Teresa, la quale li ha redarguiti per alcuni loro atteggiamenti. Qualche fan fuori dalla Casa del GF Vip ha urlato contro Maria Teresa, mettendo in guardia Tommaso.

Intanto lo staff ha voluto scherzare sull’ennesimo televoto della giornalista, creando un filtro su Instagram. Mentre Maria Teresa durante il Late Show ha rivelato chi è la collega che vorrebbe assolutamente evitare.

(IN AGGIORNAMENTO)

