1 Chiacchierando in confidenza, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando parlano di depilazione intima e svelano alcuni dettagli privati

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica sono Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 come sappiamo fanno da settimane coppia fissa con Tommaso Zorzi, e il loro gruppo è amatissimo dal pubblico e dagli utenti del web. In queste ore la stanza blu si è scambiata delle confidenze intime, e proprio la showgirl e la conduttrice hanno parlato di depilazione intima! La Ruta e la Orlando hanno così svelato alcuni dettagli privati, e il momento non è passato inosservato sui social, dove gli utenti stanno commentando con ironia. Proprio Maria Teresa in merito ha affermato:

“Io faccio il triangolino. Volevo farmela colorata. Roberto la vuole pelosa, non mi sono mai depilata in vita mia, è proprio un bosco”.

A fare eco a Maria Teresa Ruta è stata Stefania Orlando, che ha svelato un retroscena privato sulla questione, affermando:

“Io una volta la tingevo bionda, ma tanti anni fa, come i capelli, che li avevo biondo platino”.

Maria Teresa Ruta: “io volevo farmela colorata”#GFVIP pic.twitter.com/pSzAlG976T — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 3, 2020

Alla conversazione tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando ha partecipato anche lo stesso Tommaso Zorzi, che divertito ha commentato a sua volta con ironia. Il web nel frattempo continua a sostenere il trio, e senza dubbio la showgirl, la conduttrice e il blogger sono in assoluto tra i concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip 5.