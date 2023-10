Siamo quasi alla fine della sesta puntata di Tale e Quale Show e questa sera a tornare sul palco è stata Maria Teresa Ruta. Come tutti ben sappiamo la scorsa settimana, a causa di un infortunio, la conduttrice è stata impossibilitata nell’esibirsi e così a sostituirla momentaneamente è stata sua figlia Guenda Goria, che si è posizionata al sesto posto della classifica definitiva, ottenendo un enorme successo.

Stasera però Maria Teresa è stata in grado di tornare all’interno del programma e ha così stupito il pubblico vestendo i panni di Nancy Sinatra. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5 ha dunque interpretato la celebre These Boots Are Made for Walkin’, uno dei pezzi più iconici dell’artista statunitense.

Anche stavolta Maria Teresa Ruta, che è tornata in forma e più carica che mai, ha saputo stupire il pubblico, e non è mancata anche una standing ovation parziale. A quel punto sono arrivati i commenti dei giudici. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

"These boots are made for walkin'

And that's just what they'll do

One of these days these boots are gonna walk all over you Ya" 🎶@MteresaRuta interpreta Nancy Sinatra a #taleequaleshow pic.twitter.com/GWYP060kmk

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 27, 2023