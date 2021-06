1 Le parole di Maria Zaffino

I fan storici di Amici di Maria De Filippi senza dubbio ricorderanno Maria Zaffino, che come sappiamo fino a qualche anno fa era una delle professioniste del talent show. Da alcuni anni tuttavia la ballerina ha lasciato il mondo dello spettacolo, e attualmente si dedica alla sua famiglia e alla sua scuola di danza. Per di più solo qualche giorno fa la Zaffino ha svelato che a breve diventerà nonna pur avendo soltanto 44 anni! Sua figlia Chiara è infatti incinta, ed è in attesa di un maschio, che nascerà a breve. In queste ore nel mentre Maria è stata intervistata da FanPage, e nel corso della chiacchierata ha svelato se tornerebbe ad Amici. La ballerina per di più ha fatto anche una piccola precisazione sul programma, affermando:

“Seguo Amici perché sono molto affezionata al programma. È cambiato tantissimo, sì, inutile girarci intorno. Prima si respirava un’aria più semplice, i ragazzi erano più tranquilli e acqua e sapone. Si faceva tutto: i cantanti ballavano e recitavano, i ballerini dovevano cantare e recitare, e anche per noi era più stimolante. Se ci tornerei? Non direi mai di no: è stato un lavoro bellissimo, Maria ha creduto in me e mi ha dato tantissimo spazio. Se mi chiamassero come ballerina avrei un po’ d’ansia perché ho 44 anni. Le persone mi chiedono di tornare a ballare e non capiscono che gli anni passano! Se mi chiamassero come giudice andrei. Come professoressa no, ho un carattere sensibile: vedo il sacrificio e la passione dei ragazzi e non riuscirei mai dire a uno di loro che non è portato, o di andare a casa”.

E ancora Mario Zaffino parlando della trasparenza di Amici e dei programmi di Maria De Filippi ha aggiunto:

“Se c’è un po’ di colore nelle litigate? No, da quel che ricordo le liti o le arrabbiature di Maria nascevano là e nei giorni seguenti l’aria diventava pesante. Secondo me di truccato non c’è proprio nulla, soprattutto nei programmi di Maria. Lei è molto limpida. Inoltre, se io fossi un allievo e mi sentissi attaccato da un professore, forse dovrei ringraziarlo. Quelli attaccati salgono in classifica, il pubblico li ricorda in base alla visibilità. Magari c’è la mamma, la nonna o la ragazza che si affeziona a chi viene trattato male”.

Ma non solo. Maria Zaffino ha anche svelato se è rimasta in contatto con Maria De Filippi. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.