1 Un’ex ballerina di Amici diventa nonna

Sono passati alcuni anni da quando Maria Zaffino era nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Come ben ricorderemo la ballerina iniziò la sua carriera a Buona Domenica, fino a quando non venne notata proprio dalla conduttrice dell’amato talent show, che in autunno tornerà con la sua 21esima edizione. A quel punto la Zaffino iniziò a lavorare nella scuola come professionista, conquistando in breve anche il cuore del pubblico. Successivamente Maria fece anche discutere per via della sua storia d’amore con Michele Maddaloni, a sua volta ex volto del programma, tuttavia la relazione non durò a lungo. Ad oggi però la Zaffino ha ritrovato la felicità ed ha un compagno col quale le cose sembrerebbero andare a gonfie vele.

Da alcuni anni tuttavia Maria ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, e di dedicarsi alla sua famiglia e alla sua scuola di danza. Per di più l’ex professionista di Amici si è anche sposata ed ha avuto due bellissime figlie. Adesso come se non bastasse la Zaffino ha fatto un annuncio che ha sorpreso il web. La ballerina ha infatti svelato che a breve diventerà nonna pur avendo soltanto 44 anni! Sua figlia Chiara è incinta, ed è in attesa di un maschio, che nascerà a breve. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“37esima settimana amore di mamma. Nonna ti aspetta”.

Maria Zaffino diventa così nonna a 44 anni. Noi di Novella 2000 facciamo tantissimi auguri all’ex professionista di Amici, e attendiamo con gioia il lieto evento. Nel mentre qualche giorno fa a svelare di essere in dolce attesa è stata anche un altro volto noto proveniente da un programma di Maria De Filippi. Rivediamo di chi si tratta e le sue parole.