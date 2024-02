NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

A distanza di alcuni anni dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli torna su quanto accaduto con il cantante, facendo delle rivelazioni inedite.

Le parole di Marica Pellegrinelli

Sono ormai trascorsi quasi 5 anni da quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo 10 anni di vita insieme e dopo la nascita di due figli, la coppia si è separata ed entrambi si sono rifatti una vita. Proprio in queste ore la showgirl ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa e tra qualche mese darà alla luce una bambina, concepita dall’amore con il compagno William Djoko. Nel mentre Marica ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia, durante la quale è tornata a parlare di Eros e del loro attuale rapporto, che continua a essere splendido. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Con Eros continuiamo a volerci bene e a prenderci cura dei nostri figli, Raffaela e Gabrio. Ha le chiavi di casa, lo vedo tutti i giorni quando passa a prenderli”.

Tuttavia Marica Pellegrinelli ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, replicando per la prima volta agli hater che nel corso del tempo l’hanno accusata di aver sposato Eros Ramazzotti per fama e visibilità. In merito la showgirl afferma decisa:

“Mi additano come la moglie che si è approfittata del marito famoso. Magari! Non sono mai andata in tv, non mai fatto interviste, niente di niente. Eros era prevenuto, mi amava molto ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni. Anche solo quella di finire l’università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Anche quando il matrimonio è terminato non ho preso niente. L’assegno che prendo è per i bambini e poi ho l’usufrutto di una casa a Milano intestata ai bimbi. Di mio non c’è niente”.

Come se non bastasse Marica Pellegrinelli ci tiene a fare un’ulteriore precisazione, aggiungendo:

“Le persone pensano che mi sia sposata un milionario. Quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla”.