NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Il Collegio

Polemica intorno a Marika Ferrarelli

Fare l’influencer non è così facile come sembra! Parola di Marika Ferrarelli, ex protagonista de Il Collegio, che sui social è diventata una star. A Zona Bianca ha spiegato come si svolge questo lavoro, facendo ben presente che a differenza di quel che si dice è impegnativo e non ci sono ferie.

Nella trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4, Marika Ferrarelli ha raccontato ai presenti in studio e ai telespettatori cosa vuol dire fare l’influencer:

“Per tante persone si dice che non ci vuole niente a fare un video o una foto. In realtà non è così perché mostri parte di te h 24. Perché io mostro tutto ciò che faccio nella mia vita e trascorro la maggior parte del tempo con il telefono in mano”, ha detto Marika Ferrarelli.

” A differenza di tante altre persone che, magari, hanno le ferie, io non le ho. Anche se parto in vacanza con la famiglia ho tutta l’attrezzatura e registro dei contenuti. E in quel momento non vengo per forza pagata da un’azienda, ma devo tenere la pagina attiva”.

Il discorso è poi proseguito con Marika Ferrarelli fare altre considerazioni e definire per filo e per segno cosa significa svolgere questo mestiere. Da qui, apriti cielo! In tantissimi sui social l’hanno attaccata per questo, non trovandosi minimamente d’accordo con le sue dichiarazioni. E c’è chi avrebbe persino esagerato con minacce di morte, come svelato dalla stessa ex protagonista de Il Collegio…

Il commento di Marika Ferrarelli

Questo ha spinto quindi Marika a intervenire con un lungo sfogo su Instagram, come mostrato qui sotto…

Lo sfogo di Marika su Instagram

A seguito di queste dichiarazioni, Marika Ferrarelli ha registrato anche delle storie parlate in cui ha commentato a caldo la reazione del web alle sue parole, invitando tutti alla calma e rispetto.