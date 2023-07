NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Uomini e donne

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?

Uomini e Donne è pronto a tornare su Canale 5 con una nuova stagione. E lo farà con le sue certezze: gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e dovrebbe esserci anche Tinì Cansino. Confermiamo subito la loro presenza, in particolare quella dell’ex moglie di Kikò Nalli, poiché di recente si è parlato di una sua possibile esclusione dalla trasmissione. Ma diciamo in realtà che si tratta di un pettegolezzo che di anno in anno spunta fuori e viene puntualmente smentito.

A fare chiarezza a proposito ci ha pensato la pagina Instagram LorenzoPugnaloni.it, che a riguardo ha spiegato: “Tina fatta fuori da Uomini e Donne? Assolutamente FAKE NEWS. Siccome mi state girando articoli, era doveroso smentire”.

La storia Instagram di LorenzoPugnaloni.it su Tina Cipollari

Per poi fare un appunto sull’importanza di Tina Cipollari all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi: “Parliamoci chiaro, senza di lei non sarebbe più Uomini e Donne”, ha concluso. Effettivamente la presenza dell’opinionista è fondamentale nel programma. I suoi continui battibecchi con Gemma Galgani, i commenti pungenti sulle dame e sui tronisti e corteggiatori del programma. Così come i siparietti con Maria e il collega di poltrona Gianni Sperti.

Insomma Tina Cipollari sarà ancora a Uomini e Donne e la sua presenza non è mai stata in dubbio. In attesa della nuova stagione e di scoprire chi saranno i prossimi protagonisti (qualche rumor è già emerso), vi ricordiamo che il format anticiperà la sua messa in onda.

Qualche settimana fa si diceva infatti che Uomini e Donne avrebbe preso il via il 18 settembre. In realtà, sempre la pagina menzionata in precedenza, ha informato che il dating show prenderà il via l’11 settembre. Ciò significa dunque che anche le registrazioni non tarderanno. Si parla già di alcune date: dal 28 al 31 agosto.