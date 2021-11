La stoccata di Marina La Rosa

Alex Belli, Marina La Rosa, Soleil Sorge

Dinamiche non solo dentro la Casa del GF Vip, ma anche sui social. E proprio da Twitter arriva una stoccata da parte di Marina La Rosa, che il programma lo conosce bene. La gieffina, infatti, ha partecipato alla primissima edizione del reality ed è tra le più amate e discusse di tutti questi anni. E come tanti affezionati telespettatori anche lei segue con affetto la trasmissione che l’ha lanciata nel mondo della TV.

Ascoltando le parole di Alex Belli sul rapporto con Soleil Sorge, che ha definito “attrazione artistica”, facendo storcere il naso a tanti, sia in studio che sul web. Nemmeno a dirlo un commento è arrivato proprio da Marina La Rosa, la quale dai tempi de L’Isola dei Famosi non è in rapporti meravigliosi proprio con Soleil. Le due, infatti, in quel periodo sono state spesso protagoniste di scontri in Honduras e hanno smosso non poche dinamiche. Da quel momento in poi pare che tra loro non si siano mai risolte le cose, almeno da quel che vediamo.

Parlando proprio di Alex Belli e Soleil Sorge, Marina La Rosa non ha potuto che dire la sua. L’ex concorrente del Grande Fratello si è ritrovata a commentare sul suo account Twitter con testuali parole: “Da oggi ho deciso di usare Twitter. Così, perché sento un’improvvisa chimica artistica”, ha scritto Marina La Rosa, pungente e decisa nell’esprimere il suo punto di vista.

Il tweet di Marina La Rosa

Una stoccata che ha ovviamente scatenato l’ironia dei fan del GF Vip, ma anche dei sostenitori di Marina. Probabile che arrivino altri commenti di questo tipo da parte sua e chissà non possano arrivare direttamente a Soleil Sorge, la quale avrà sicuramente la risposta pronta.

