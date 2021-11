Alex Belli fa chiarezza

Come sappiamo negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione è stato Alex Belli. L’attore infatti dopo essersi avvicinato a Soleil Sorge ha dovuto affrontare sua moglie Delia Duran, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per avere un confronto. Tuttavia non tutti sanno che in passato Alex è già stato sposato con Katarina Raniakova. Proprio quest’ultima pochi giorni fa ha sganciato una bomba che ha fatto discutere il web. Rivolgendosi a Deianira Marzano, Katarina ha ammesso come lei e Belli siano ancora legalmente sposati. I due infatti, pur essendo separati da anni, non avrebbero ancora ottenuto il divorzio. Queste le dichiarazioni della Raniakova in merito:

“Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”.

Questa sera così nel corso della diretta Adriana Volpe ha chiesto spiegazioni all’attore, che ha così fatto chiarezza in merito. Alex Belli ha dunque confermato che lui e Delia Duran non sono davvero sposati, e ha spiegato cosa è accaduto in realtà. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo firmato le carte per il divorzio. Dobbiamo solo andarle a depositare. Io e Delia infatti non ci siamo sposati con un rito civile, abbiamo solo fatto delle promesse di matrimonio con liturgia della parola e abbiamo fatto una festa per celebrare il nostro amore. Non sono divorziato sulla carta”.

Alex Belli e Delia Duran non sono dunque legalmente sposati: che una volta ottenuto il divorzio i due decidano di unirsi finalmente in matrimonio?

