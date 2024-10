Mario Cusitore decide di chiudere con Margherita dopo una serata in discoteca dove era presente anche Valeria Marini

La decisione di Mario Cusitore

Anche oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne si è tornato a parlare di Mario Cusitore. Chi segue il dating show di Maria De Filippi sa bene che in queste settimane il Cavaliere ha deciso di continuare la conoscenza con Margherita, che tuttavia sembrerebbe aver subito un improvviso stop. Oggi infatti l’ex corteggiatore di Ida Platano ha deciso di chiudere con la Dama e ha spiegato il perché della sua scelta.

Mario ha dunque raccontato di aver partecipato a una serata in discoteca con Margherita, alla quale era presente anche Valeria Marini. La showgirl, stando a quanto rivelato, avrebbe chiesto alla coppia di mandare i suoi saluti a Maria De Filippi. A far storcere il naso a Cusitore è stata però una frase di Margherita, che poco dopo avrebbe affermato: “Sono la preferita di Valeria”. Il Cavaliere ha dunque ipotizzato che la Dama volesse mettersi in mostra e a quel punto è stato assalito da diversi dubbi.

Nello studio di Uomini e Donne tra Mario Cusitore e Margherita è partito un lungo dibattito, durante il quale quest’ultima ha provato a spiegare il suo punto di vista. Poco dopo a dire la sua, attaccando duramente il Cavaliere, è stata anche Tina Cipollari. La celebre opinionista ha infatti accusato Mario di voler trovare solamente una scusa per interrompere la conoscenza con Margherita, non essendo interessato, secondo il suo punto di vista, realmente a lei.

Siete d’accordo con le parole di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/nlkTQ4hQb2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2024

Tra i due è scoppiato così un acceso botta e risposta, al termine del quale Mario ha manifestato nuovamente la volontà di chiudere definitivamente la conoscenza con la Dama.