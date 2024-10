Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne Mario Cusitore ha rivelato di essere andato a letto con Morena e in studio tra i due è partita un’accesa discussione. La redazione di Uomini e Donne tuttavia decide di tagliare lo Smart Gate.

Cosa è accaduto tra Mario Cusitore e Morena

Colpo di scena oggi a Uomini e Donne. Protagonista della nuova puntata è stato nuovamente Mario Cusitore, che da mesi ormai sta facendo discutere il web. Il Cavaliere del Trono Over di recente aveva iniziato a conoscere sia Morena che Margherita. In studio però tra i tre è scoppiata un’accesa discussione, andata avanti per diversi minuti. Proprio la seconda Dama ha deciso così di chiudere la conoscenza con Cusitore, che nel mentre poco dopo ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutto il pubblico del dating show.

Mario, nel corso di un botta e risposta di fuoco, ha rivelato di essere andato a letto con Morena. A quel punto tra i due è partita una forte lite. Proprio la Dama infatti aveva chiesto al Cavaliere di non rivelare l’accaduto per rispetto ai suoi genitori e così a centro studio c’è stato un duro scontro. Tuttavia il pubblico ha notato un dettaglio che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social.

Dalle anticipazioni di questa puntata, rivelate da Lorenzo Pugnaloni qualche settimana fa, era emerso che Mario Cusitore aveva rivelato altri dettagli sulla notte di passione avuta con Morena. Il Cavaliere aveva infatti raccontato di essersi appartato con la Dama in una Smart fuori da un locale. Tuttavia la redazione di Uomini e Donne, probabilmente per rispetto a Morena, ha deciso di tagliare quello che è stato definito dagli utenti lo Smart Gate.

Sui social nel mentre i fan del programma si sono divisi. C’è infatti chi ha duramente attaccato Mario per aver rivelato questi dettagli intimi e non sono mancate numerose critiche per il Cavaliere.