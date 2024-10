Appena due giorni fa si è parlato del fatto che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia potrebbero aver già chiuso la loro storia. Poi c’erano state anche delle segnalazioni social. Ecco che i due diretti interessati hanno rotto il silenzio e fatto chiarezza su questi rumor.

La risposta di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ai rumor sulla loro rottura

Domenica scorsa ha inizaito a girare voce che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non fossero più una coppia. Tutto è nato da alcune dichiarazioni rilasciate dall’imprenditrice mentre era ospite di Mara Venier a Domenica In. Parlando di amore, ha infatti detto:

“Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Quale sarà il mio futuro non lo so, vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli. Al momento ho un grande senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Nel mio caso non è stato così. Ora devo fare i conti con me”.

Questo aveva quindi fatto pensare tra Sonia e Angelo fosse già tutto finito. A ciò si aggiunge una segnalazione arrivata a Deianira Marzano in cui un utente aveva fatto notare che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia avevano tolto da Instagram le poche foto che avevano postato insieme.

Ecco che quindi è arrivata la risposta dei diretti interessati. La prima a parlare è stata Sonia che nelle sue storie ha repostato la segnalazione e ha scritto: “Io e Angelo non abbiamo mai, VOLUTAMENTE, pubblicato foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato… P.S. le storie si cancella dopo 24 ore”. Poco dopo anche Angelo ha detto la sua. Ha repostato la risposta di Sonia alla segnalazione e ha aggiunto: “Io così. Comunque dovete ancora aspettare”.

Da queste dichiarazioni si capisce che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme e sono una coppia a tutti gli effetti. E il ballerino ha fatto anche ironia col suo “dovete ancora aspettare”, tirando frecciatine a chi li vorrebbe vedere divisi.