Chi è Mario Verona del Trono Over di Uomini e donne? Età

Debora Parigi | 27 Febbraio 2024

Chi è

Notato sin da subito dal pubblico, Mario Verona è un cavaliere del Trono Over di Uomini e donne. Andiamo quindi a conoscerlo meglio attraverso le informazioni che lo riguardano, quindi la sua biografia, il lavoro, i social e la vita privata.

Chi è Mario Verona

Nome e cognome: Mario Verona

Età: 33 anni

Data di nascita: 19 settembre 1991

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: calciatore

Fidanzata: Mario è single

Figli: Mario non ha figli

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @marioverona7

Profilo Facebook: mario.verona.3

Mario Verona età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Mario Verona, cavaliere del Trono Over di Uomini e donne partendo dalle informazioni inerenti la sua biografia, quindi il cognome, quanti anni ha, di dov’è. Mario Verona è nato a Catania il 19 settembre 1991. Ha quindi 33 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda invece i tatuaggi, ne ha molti sul suo corpo e anche ben visibili, in particolare sulle braccia.

Come detto, è nato in Sicilia, ma è cresciuto a Carrara dove vive ancora. Qui lavora e sta anche terminando gli studi, ma non sappiamo in particolare cosa studia.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Mario Verona non abbiamo molte informazioni. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e donne è single e non è mai stato sposato. Non conosciamo però le sue vecchie relazioni. Inoltre non ha figli.

Mario ha varie passioni, in particolare tutto ciò che riguarda il mondo dello sport, infatti si allena sempre. Ama gli animali e ama molto i bambini. A tal proposito, ha una nipotina di due anni, Vittoria, a cui è molto legato.

Dove seguire Mario Verona: Instagram e social

Per quanto riguarda i social di Mario di Uomini e donne Over, vi segnaliamo i suoi profili e partiamo da Instagram. Qui ha un bel seguito e il numero è aumentato con il suo arrivo a Uomini e donne.

Nei suoi post di Instagram vediamo foto di vita quotidiana e spesso mostra il suo fisico da atleta.

Inoltre ha un profilo Facebook in cui posta contenuti pubblici, quindi non importa avere l’amicizia per vedere cosa pubblica.

La carriera di Mario Verona

Che lavoro fa Mario Verona del Trono Over di Uomini e donne? Ha detto che è un calciatore e durante l’estate lavora anche come bagnino.

Nella vita ha sempre lavorato, infatti in passato ha lavorato al beach club Versilia. Ed è stato anche guardia di sicurezza presso il centro commerciale Le Terrazze.

Parlando della sua carriera da calciatore, Mario Verona ha sempre militano nella serie D toscana. Nella prima parte del campionato 2023/2024 ha giocato nella Fezzanese. A dicembre è passato al San Marco Avenza dove milita attualmente.

Uomini e donne

Mario Verona è arrivato a Uomini e donne, nel parterre del Trono Over, nella puntaa andata in onda il 12 febbraio. Il calciatore è sceso per corteggiare Asmaa, ma lei ha rifiutato perché lui ha 3 anni meno di lei. La sua scusa ha suscitato un po’ di scalpore, poiché Mario è davvero un bel ragazzo e ha colpito subito tutti.

Lui ha quindi chiesto se poteva rimanere nel parterre come cavaliere. E ha aggiunto che aveva espresso interesse anche per Cristina e Roberta (quest’ultima andata via con Alessandro Vicinanza). Proprio Cristina è rimasta colpita, ma anche lei ha tirato fuori il problema dell’età poiché ci corrono quasi 10 anni. Comunque a Mario è stata data la possibilità di restare nel parterre e conoscere alcune delle donne presenti.