Chi è Loredana Bertè? Età, altezza, vita privata, figli e Instagram

Enrico Maddalena | 7 Febbraio 2024

Cantautrice di successo e signora del rock, Loredana Bertè è tra le protagoniste più riconosciute della musica italiana. Ma siete sicuri di sapere tutto su di lei? Qui vi riportiamo tutte le curiosità che la riguardano come età, altezza, vita privata, figli e Instagram.

Chi è Loredana Bertè

Nome e Cognome: Loredana Carmela Rosaria Bertè (in arte Loredana Bertè)

Data di nascita: 20 settembre 1950

Luogo di nascita: Bagnara Calabra

Età: 74 anni

Altezza: 1 metro e 67 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Marito: Loredana Bertè non è sposata attualmente

Figli: Loredana non ha figli

Tatuaggi: Loredana non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @loredanaberteofficial

Loredana Bertè età e altezza

Quanti anni ha Loredana Bertè e dov’è nata? All’anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè, Loredana è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra, sotto il segno della Vergine. La sua età è di 74 anni.

Se vi state chiedendo invece qual è l’altezza della cantante, sappiamo che è alta 1 metro e 67 centimetri. Nullo il peso.



Circa la sua biografia, come vedremo anche in seguito, possiamo dire che la cantante fin da piccola si è avvicinato al mondo della musica.

Vita privata

Loredana Bertè ha condiviso molto della sua vita privata con l’amato pubblico. Alcuni si chiedono però chi è il compagno di vita di Loredana Bertè e chi sono i suoi figli.

Chi è il compagno di Loredana Bertè? La cantante attualmente non è sposata, tuttavia lo è stata in passato. Ma chi è stato il marito di Loredana Bertè? Nel 1983 ha sposato Roberto Berger, divorziando 4 anni dopo, mentre nel 1989 Loredana ha sposato il campione di tennis Bjorn Borg. Anche quest’ultimo matrimonio, però, è naufragato, tre anni dopo.

Quanti figli ha Loredana Bertè? Nel corso della sua vita Loredana Bertè non ha mai avuto figli.

Dove seguire Loredana Bertè: Instagram e social

Se siete molto social e intendete seguire la cantante sui suoi account ufficiali potete digitare il suo nome nelle maggiori piattaforme e sostenerla. La cantante condivide molto del suo lavoro, ma non mancano anche messaggi di sensibilizzazione.

Dunque se volete scrivere a Loredana Bertè, potete commentare i suoi post e provare a lasciare un vostro pensiero in Direct.

Altro modo per restare sempre aggiornati può essere anche il sito ufficiale di Loredana Bertè, dove sono presenti tutte le notizie che la riguardano.

Carriera

La carriera di Loredana è una carriera ricca e costellata di successi. Inizia partecipando alle trasmissioni televisive e radiofoniche “Bandiera Gialla” e “Stasera Rita!”. Entra poi a far parte del corpo di ballo del leggendario Piper Club, dove incontra uno dei suoi storici amici: Renato Zero. Perché Loredana Bertè e Renato Zero hanno litigato? Il motivo è legato ai diritti di alcune canzoni scritte proprio da Loredana.

Gli anni 70 la vedono molto attiva. Nel 1974 incontra Alfredo Cerruti e Enrico Riccardi, con cui registra “Streaking”. Il secondo brano estratto è la celeberrima “Sei bellissima”, che stravolge la vita di Loredana Bertè. Arriva poi nel 1978 “Dedicato”, scritto da Ivano Fossati, ma è il viaggio in Jamaica che le permette di mostrare le sue potenzialità da artista. È lì, infatti, che riesce ad assorbire nuovi stili tra cui il reggae. Nasce così “E la luna bussò”, considerato il primo pezzo reggae mai pubblicato in Italia.

Gli anni 80

Gli anni ’80 iniziano con una decisione da parte di Loredana Bertè di trascorre un anno a New York in modo da imparare l’inglese e lavorare sul suo prossimo disco. Incontra dunque Andy Warhol, frequentando la sua Factory. Il 1982 è l’anno che segna il suo ennesimo successo, grazie alla vittoria del Festivalbar con “Non sono una signora”. Il look è iconico e farà la storia del costume italiano: si presenta, infatti, vestita da sposa. Nel 1986, Loredana Bertè continua a creare scalpore presentandosi al Festival di Sanremo con un pancione finto, cantando la canzone “Re”. Ma chi ha scritto Re? Furono i fratelli Mango a scrivere la celebre canzone. Successivamente, per via della frequentazione con il campione di tennis Bjorn Borg, si trasferisce in Svezia. Il 12 maggio 1995 è la data che però segna la vita di Loredana Bertè: viene infatti trovato il corpo senza vita di sua sorella Mia Martini.

Durante i primi due anni del duemila Loredana Bertè si dedica alla recitazione. Nel 2004 partecipa a “Music Farm”, il primo reality-show che coinvolge cantanti famosi. Grazie ai proventi del reality, produce da sola il nuovo album “Babybertè” (2005), incidendo in analogico le nuove canzoni. L’anno 2008 segna la sua squalifica a Sanremo per via di un’accusa di plagio, ma riesce comunque a vincere il Premio alla Carriera della città di Sanremo e il Premio Sala Stampa RadioTv.

Nell’aprile del 2010 subisce una brutta caduta e relativo intervento di inserimento della protesi dell’anca, che la costringe ad un lungo ricovero. Ritorna a Sanremo nel 2012, questa volta in coppia con Gigi D’Alessio, piazzandosi al quarto posto con il brano “Respirare”.

Nell’anno 2015 veste i panni del giudice nel famoso talent-show di Maria De Filippi, “Amici“.

Sanremo

Loredana Bertè ha preso parte a molte edizioni di Sanremo, precisamente 12 con quella del 2024. Tutto ha avuto inizio negli anni 80, precisamente nel 1986, con il brano Re scritto dai fratelli Mango. Poi nel 1988, 1991, 1993 insieme all’amata sorella Mia Martini, 1994, 1995 e 1997.

Negli anni 2000, poi, ha partecipato nel 2002, 2008 anni in cui fu squalificata per l’accusa di plagio, 2012 con Gigi D’Alessio, 2019 e infine 2024.

Album e canzoni

Negli anni di carriera Loredana Bertè (dal 1974 a oggi) ha pubblicato 18 album in studio a cui se ne aggiungono 5 dal vivo e ben 4 raccolte.

Il primo pubblicato è Streaking (1974), seguito da Normale o super (1976) e TIR (1978). Poi è stata la volta un anno più tardi di Bandabertè e ancora di Loredanabertè nel 1980. Negli anni ottanta, poi ha pubblicato molti altri album, tra cui Made in Italy (1981), Traslocando (1982), Lorinedita (1983), Jazz (1983), Savoir faire (1984), Carioca (1985) e Io (1988).

Negli anni novante e duemila, poi, ha pubblicato meno album rispetto ai primi anni di attività, per l’esattezza tre. Ufficialmente dispersi (1993), Un pettirosso da combattimento (1997) e Babybertè (2005)

È la volta poi degli anni ’10 e ’20, dove torna con Amici non ne ho…ma amiche sì! (2016), LiBertè (2018) e Manifesto (2021).

Programmi TV con Loredana Bertè

In questi anni Loredana Bertè ha preso parte da ospite ma anche da coach, giudice e conduttore di alcuni programmi televisivi. Nel 2004 ha preso parte a Music Farm, mentre nel 2015 ha vissuto l’esperienza ad Amici come giurata. Esperienza ripetuta poi anche ad Amici Celebrities nel 2019. A Standing ovation su Rai 1 è stata giudice nel 2017.

Poi ancora l’abbiamo vista nel 2020 a The Voice Senior, e attualmente anche a The Voice Kids.

Music Farm

Loredana Bertè nel 2004 ha preso parte alla prima edizione di Music Farm, celebre reality sui cantanti italiani.

Amici

Durante il 2015 e 2016 Loredana Bertè è stata una dei giurati del Serale di Amici. Stesso ruolo ricoperto anche nel 2019 con Amici Celebrities.

The Voice

Loredana Bertè ha preso parte come coach a The Voice Senior nel 2020, ruolo che tuttora ricopre anche nella versione di The Voice Kids.

Loredana Bertè a Sanremo 2024

Per questo Festival di Sanremo 2024 Loredana Bertè porta un brano che s’intitola “Pazza”.

Loredana Bertè ha dichiarato a Sorrisi, che il pezzo è molto rock e descrive la sua essenza.

La canzone “Pazza” di cosa parla? Il brano è “un inno all’amore verso noi stessi e alla consapevolezza che bisogna smettere di odiarsi, e di dare troppo peso alle opinioni altrui, per tornare a vivere davvero”.

Durante la serata delle cover si esibirà in coppia con Venerus nel brano Ragazzo mio.

I Big in gara a Sanremo 2024

Ma chi sono tutti i concorrenti? Ecco l’elenco completo con i big di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Il percorso di Loredana Bertè a Sanremo 2024

Con la canzone “Pazza”, Loredana Bertè torna sul palco del Teatro Ariston. Come andrà questa sua avventura a Sanremo 2024?

(IN AGGIORNAMENTO)